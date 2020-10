HIGHLIGHTS RCB vs RR: विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royl Challengers Bangalore) टीम ने शनिवार को खेले गए आईपीएल 2020 के 15वें मैच में राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) को 8 विकेट से पराजित कर दिया. इस जीत से आरसीबी टीम 6 अंक लेकर प्वांटस टेबल में टॉप पर पहुंच गई है. बैंगलोर की 4 मैचों में ये तीसरी जीत है. Also Read - LIVE IPL SCORE, DC vs KKR: कोलकाता ने टॉस जीतकर दिल्‍ली को पहले बल्‍लेबाजी के लिए बुलाया

दूसरी ओर राजस्थान टीम की चार मैचों में दूसरी हार है. राजस्थान की ओर से रखे गए 155 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बैंगलोर ने 5 गेंद बाकी रहते 2 विकेट के नुकसान पर 158 रन बनाए. बैंगलोर की ओर से कप्तान विराट कोहली और ओपनर देवदत्त पडीक्कल (Devdutt Padikkal) ने अर्धशतकीय पारी खेली.

इन 5 कारणों से आरसीबी को ये धमाकेदार जीत मिली. आइए डालते हैं नजर:-

देवदत्त पडीक्कल ने जड़े अर्धशतक

युवा बल्लेबाज देवदत्त पडीक्कल ने शानदार फॉर्म दिखाई। उन्होंने पहले सलामी जोड़ीदार एरोन फिंच (Aaron Finch) के साथ 25 रन की साझेदारी की। इसके बाद विराट कोहली के साथ मिलकर दूसरे विकेट लिए 99 रन जोड़े। पडीक्कल की ये पिछले 4 मैचों में तीसरा अर्धशतक है।

कोहली की कप्तानी पारी

पिछले 3 मैचों से कप्तान विराट कोहली का बल्ला शांत था लेकिन राजस्थान के खिलाफ जमकर बोला। कोहली ने अपना 37वां अर्धशतक लगाया। कोहली ने उस समय बेहतरीन पारी खेली जब टीम को इसकी सख्त जरूरत थी। 41 गेंदों पर कोहली ने अर्धशतक जड़ा। किंग कोहली 53 गेंदों पर 72 रन बनाकर नाबाद लौटे.

चहल ने झटके 3 विकेट

अनुभवी लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल (Yazuvender Chahal) ने 3 विकेट अपने नाम किए। उन्होंने शानदार फॉर्म में चल रहे संजू सैमसन (Sanju Samson) और रॉबिन उथप्पा (Robin Uthappa) के साथ साथ महिपाल लोमरोर को भी पवेलियन भेजा। लोमरोर 47 रन बनाकर आउट हुए जबकि सैमसन और उथप्पा सस्ते में पवेलियन लौटे। चहल ने अपने 4 ओवर के कोटे में 24 रन दिए।

कंजूस गेंदबाज साबित हुए वाशिंगटन सुंदर

वाशिंगटन सुंदर ने बेहद कसी हुई गेंदबाजी की जिससे राजस्थान के बल्लेबाज खुलकर नहीं खेल सके। सुंदर ने अपने चार ओवर के कोटे में सिर्फ 20 रन खर्च किए हालांकि उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। एक छोर से उन्होंने विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाकर रखा।

उडाना ने कप्तान को भेजा पवेलियन

श्रीलंकाई गेंदबाज इसरु उडाना ने बेशक अपने चार ओवर के स्पैल में 41 रन खर्च किए लेकिन उन्होंने इस दौरान दो विकेट भी अपने नाम किए। उडाना ने अपना पहला शिकार कप्तान स्टीव स्मिथ को बनाया जो बेहद खतरनाक दिखाई दे रहे थे। इसके बाद रियान पराग को भी पवेलियन भेज उडाना ने राजस्थान को तगड़ा झटका दिया.