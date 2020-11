Load More

IPL Live SCORE 2020, MI vs DC Final: आईपीएल 2020 में खिताबी मुकाबले में आज दिल्‍ली कैपिटल्‍स और मुंबई इंडियंस की टीम आमने-सामने हैं. दिल्‍ली पहली बार फाइनल में पहुची है. ऐसे में वो इस मौके को भुनाकर पहली बार खिताब पर कब्‍जा करना भी चाहेगी. वहीं, मुंबई इंडियंस की बात की जाए तो उसकी नजर तीसरी बार आईपीएल टाइटल जीतने पर होगी. Also Read - IPL 2020 Final MI vs DC: खिताब जीतते तो बेहतर होता, अब अगले साल जीतेंगे यह खिताब: श्रेयस अय्यर

श्रेयस अय्यर की कप्‍तानी वाली दिल्‍ली कैपिटल्‍स की बल्‍लेबाजी में कई खामिया नजर आती हैं. उम्‍मीद है कि दिल्‍ली अपनी कमजोरियों पर पार पाते हुए अच्‍छा प्रदर्शन करने का प्रयास करेगी. वहीं, मुंबई के लिए रोहित शर्मा की खराब फॉर्म परेशानी का सबब बनी हुई है. इस लाइव ब्‍लाग के माध्‍यम से हम आपके समक्ष मैच का पल-पल का हाल लेकर आएंगे. बने रहिए हमारे साथ. Also Read - IPL 2020 Final MI vs DC: लगातार दूसरी बार चैंपियन बन मुंबई इंडियंस ने बनाया ये खास रिकॉर्ड