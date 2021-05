पंजाब किंग्‍स को आज आईपीएल (IPL 2021) के 29वें मैच में दिल्‍ली कैपिटल्‍स (Punjab Kings vs Delhi Capitals) का सामना करना है. इस मैच से पहले (PBKS vs DC) पंजाब के लिए एक बुरी खबर आई. केएल राहुल (KL Rahul) अपेंडिक्‍स की बीमारी से ग्रस्‍त हो गए हैं. उन्‍हें अस्‍पताल में भर्ती कराया गया है. ऐसे में ये देखना होगा कि पंजाब कि टीम का नेतृत्‍व आज के मैच में कौन करता है. Also Read - PBKS vs DC, Highlights, Vivo IPL 2021: मयंक अग्रवाल की 99 रन की पारी बेकार, दिल्‍ली ने सात विकेट से जीता मैच

पंजाब ने सात मैच खेलकर तीन जीत दर्ज की है. वहीं, रिषभ पंत (Rishabh Pant) की कप्‍तानी वाली दिल्‍ली कैपिटल्‍स के नाम सात मैचों में पांच जीत हैं. इस लाइव ब्‍लॉग के माध्‍यम से हम आपके समक्ष मैच का पल-पल का हाल लेकर आएंगे. बने रहिए हमारे साथ.