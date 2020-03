कोरोनावायरस महामारी से पूरी दुनिया त्रस्त है। भारत में भी इसका प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इस वायरस को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने देश में 21 दिन का लॉकडाउन किया है। दुनिया में इस समय सभी खेल की प्रतियोगिताएं या तो स्थगित कर दी गई हैं या उन्हें रद्द कर दिया गया है। भारत में कोरोना वायरस (CoronaVirus) के कारण मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है और संक्रमित मामले 724 पर पहुंच गए हैं.

सालाना 800 करोड़ की कमाई करने वाले टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इस जानलेवा वायरस के खिलाफ जारी जंग में पुणे में एक चैरिटी के जरिये एक लाख रुपये दान दिए हैं. धोनी जैसे बड़े खिलाड़ी से फैंस को इससे अधिक धनराशि की उम्मीद थी। फैंस ने सोशल मीडिया पर धोनी को जमकर खरी-खटी सुनाया है।

Dhoni net worth is 800 crore but donated a very very huge amount of 1 lakh rupees.

They say the more money u have the more kanjoos you become. It’s true. Salute the south Indian heroes. #PawanKalyan #ReliefPackage #CoronavirusOutbreak #RamCharan #Prabhas #PawanKalyanForPeople — Thebeeinghuman (@thebeeinghuman) March 27, 2020

I am a dhoni tard but if he has donated 1 lakh only . I am the first one to be very sad about this. https://t.co/nFkqennP8A — msdian 2511 (@swapnilbajpai82) March 27, 2020

MS Dhoni should be told not to insult the feeling/concept of Charity or Donation. somebody should do a crowdfunding and return his 1 Lakh with interest… https://t.co/w8RJBDzDZ9 — IIIIIIIIII (@_NairFYI) March 26, 2020



मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धोनी की सालाना कमाई करीब 800 करोड़ रुपये है और ऐसे में उनके द्वारा दिया गया एक लाख रुपये का दान उनको शोभा नहीं देता।

COVID-19: मदद को आगे आए सचिन तेंदुलकर, 50 लाख रुपये किए डोनेट

इससे पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष और पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने 50 लाख रुपये के चावल गरीबों में बांटने का ऐलान किया था. दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने 50 लाख रुपये दान दिए हैं. युसूफ और इरफान पठान ने बड़ौदा पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को 4000 फेसमास्क दिए हैं. पहलवान बजरंग पूनिया और फर्राटा धाविका हिमा दास ने अपना वेतन देने का ऐलान किया है. रियो ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट महिला शटलर पीवी सिंधू ने गुरुवार को कुल10 लाख रुपये दान देने का ऐलान किया था.

WATCH: टीम इंडिया के ‘गब्बर’ ने बॉक्सिंग में आजमाए हाथ, इस नन्हे बॉक्सर के सामने खुद को बचाते नजर आए

कोविड-19 के कारण विश्व में अब तक 21 हज़ार मौतें हो चुकी हैं. संक्रमित लोगों की संख्या करीब 5 लाख पहुंच गई है.

कोविड-19 महामारी को पराजित करने के लिए इस समय पूरा देश एकजुट है। भारत में कोरोना वायरस (Corona Virus) के कारण मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर शुक्रवार को 17 हो गई और संक्रमित मामले 724 पर पहुंच गए.