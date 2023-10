भारतीय हॉकी टीम पर पैसों की बारिश, मिला लाखों रुपये का कैश प्राइज, पीएम ने भी दी बधाई

नई दिल्ली. भारतीय हॉकी टीम ने शुक्रवार को जापान को हराकर एशियन गेम्स 2023 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया. भारत ने जापान के खिलाफ 5-1 से जीत दर्ज की. नौ साल बाद टीम इंडिया को एशियन गेम्स में गोल्ड मिला है. भारतीय हॉकी टीम की इस सफलता पर देश भर में जश्न का माहौल है. पीएम नरेंद्र मोदी सहित कई हस्तियों ने टीम को इस जीत पर बधाई दी है. इसके अलावा टीम पर पैसों की बारिश भी हो रही है. हॉकी इंडिया और ओडिशा के मुख्यमंत्री ने हॉकी टीम के लिए कैश प्राइज का ऐलान किया है.

हॉकी इंडिया ने शुक्रवार को जापान के खिलाफ गोल्ड मेडल जीतने वाली पुरुष हॉकी टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को पांच लाख रुपये का नकद इनाम देने की घोषणा की है. प्लेयर्स के अलावा हॉकी टीम के प्रत्येक सहयोगी स्टाफ के लिए भी 2.5 लाख रुपये भी घोषणा की गई है. वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शुक्रवार को खिलाड़ियों और सहयोगी स्टॉफ के लिए 5 लाख रुपये के नकद पुरस्कार की घोषणा की.

Hockey India has announced rewards of Rs 5 lakh each for all the players and Rs 2.5 lakh each for all the support staff of the winning team of the 19th Asian Games Hangzhou 2022.

