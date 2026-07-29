एशियाई खेलों के लिए पुरुष हॉकी टीम का ऐलान- हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में उतरेगा भारत

जापान के आइची-नागोया में होने वाले 20वें एशियाई खेलों के लिए हॉकी इंडिया ने आज (29 जुलाई) को 20 सदस्यीय भारतीय पुरुष हॉकी टीम की घोषणा कर दी है. स्टार डिफेंडर हरमनप्रीत सिंह 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होने वाले इस बड़े टूर्नामेंट में मौजूदा चैंपियन टीम की कप्तानी करेंगे.

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भारतीय हॉकी टीम @Instagram

एशिया कप की विजेता टीम को मिलेगा ओलंपिक 2028 का टिकट

पूल A में भारत- जापान और कोरिया से मिलेगी टक्कर

हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में अनुभवी टीम का चयन

क्रेग फुल्टन की कोचिंग में गोल्ड मेडल पर भारत की नजर

भारत के सबसे अनुभवी हॉकी खिलाड़ियों में शामिल और देश के लिए सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले मिडफील्डर मनप्रीत सिंह को टीम में अनुभव और संतुलन देने के लिए शामिल किया गया है. टीम में अनुभवी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों और उभरती प्रतिभाओं का मिश्रण है. भारतीय टीम की नजर 2023 के हांगझोउ एशियाई खेलों में कप्तान हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में जीते गए स्वर्ण पदक का सफलतापूर्वक बचाव करने पर होगी.

मोहित और सूरज संभालेंगे गोलपोस्ट

गोलकीपिंग की जिम्मेदारी मोहित एचएस और सूरज करकेरा संभालेंगे. डिफेंस यूनिट में जरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास, जुगराज सिंह, संजय, सुमित और यशदीप सिवाच शामिल हैं. भारत की मिडफील्ड में राजिंदर सिंह, राजकुमार पाल, हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह, नीलाकांता शर्मा और विवेक सागर प्रसाद होंगे, जबकि फॉरवर्ड लाइन में दिलप्रीत सिंह, शिलानंद लाकड़ा, सुखजीत सिंह, मनदीप सिंह और अभिषेक शामिल हैं.

पूल A में जापान, कोरिया के साथ भारत

भारत को पूल ए में मेजबान जापान, कोरिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडोनेशिया के साथ रखा गया है. टूर्नामेंट का विजेता लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 खेलों के लिए सीधे क्वॉलीफाई करेगा. टीम की घोषणा करते हुए मुख्य कोच क्रेग फुल्टन ने टूर्नामेंट और टीम के लक्ष्य के महत्व पर जोर दिया.

खिताब जीते तो ओलंपिक टिकट कन्फर्म

उन्होंने कहा, ‘एशियाई खेलों के लिए चुनी गई भारतीय टीम बहुत अनुभवी है. हम जापान में खेलने की चुनौती के लिए तैयार हैं, जहां विजेता लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 के लिए क्वॉलीफाई करेगा और एक टीम और एक देश के तौर पर यही हमारा मुख्य लक्ष्य है.’

हरमनप्रीत संभालेंगे कमान

कप्तान हरमनप्रीत ने टीम की मजबूती पर भरोसा जताया और अपने साथियों से अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए खुलकर खेलने को कहा. उन्होंने कहा, ‘चाहे युवा खिलाड़ी हों या सीनियर खिलाड़ी, मुझे सभी खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है कि वे मिले मौकों का सही इस्तेमाल करेंगे. मुख्य लक्ष्य दबाव न लेना, खेल का आनंद लेना और अपनी जिम्मेदारियों को समझना है.’

प्रतिस्पर्धा में होंगी 12 टीमें

छह-छह टीमों के दो पूल में बंटी 12 टीमें खिताब के लिए मुकाबला करेंगी. सभी मैच काकामिगहारा के गिफू प्रीफेक्चुरल ग्रीन स्टेडियम में खेले जाएंगे. भारत अपने अभियान की शुरुआत 20 सितंबर को इंडोनेशिया के खिलाफ करेगा. इसके बाद पूल ए के बाकी मैचों में उसका सामना श्रीलंका (22 सितंबर), कोरिया (24 सितंबर), मेजबान जापान (26 सितंबर) और बांग्लादेश (28 सितंबर) से होगा.

एशियाई खेल 2026 के लिए भारतीय टीम का स्क्वॉड:

गोलकीपर: मोहित एचएस, सूरज करकेरा

डिफेंडर: जरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह (कप्तान), अमित रोहिदास, जुगराज सिंह, संजय, सुमित, यशदीप सिवाच

मिडफील्डर: राजिंदर सिंह, राज कुमार पाल, हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह, नीलाकांता शर्मा, विवेक सागर प्रसाद

फॉरवर्ड: दिलप्रीत सिंह, शिलानंद लाकड़ा, सुखजीत सिंह, मनदीप सिंह, अभिषेक

(एजेंसी: आईएएनएस)