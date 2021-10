Indian Hockey Team Men’s and Women’s Pull Out Birmingham 2022 Games Over Discriminatory Quarantine Rules: इस बार ओलंपिक खेलों (Tokyo Olympics 2020) में अपना शानदार परचम लहराने वाली भारतीय हॉकी टीम (महिला और पुरुष) आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स (Commonwealth Games 2022) में खेलों में दिखाई नहीं देगी. भारत इन खेलों में हमेशा से भाग लेता रहा है. लेकिन इस बार ब्रिटेन की सरकार दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस के चलते क्वॉरंटीन के अलग-अलग देशों पर अलग-अलग नियम थोप रही है. ऐसे में हॉकी इंडिया ने इन खेलों में महिला और पुरुष टीम को नहीं भेजने का ऐलान किया है. इस इन राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर को मिली है.Also Read - स्टार ड्रैग फ्लिकर Rupinder Pal Singh ने 30 साल की उम्र में लिया संन्यास, यह है कारण

हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निंगोबम ने महासंघ के फैसले से भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) के अध्यक्ष नरिंदर बत्रा को अवगत करा दिया है. हॉकी इंडिया ने कहा है कि बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों (28 जुलाई से 8 अगस्त) और हांग्झू एशियाई खेलों (10 से 25 सितंबर) के बीच सिर्फ 32 दिन का अंतर है और वे अपने खिलाड़ियों को ब्रिटेन भेजकर जोखिम नहीं उठाना चाहता, जो कोरोना वायरस महामारी से सबसे अधिक प्रभावित देशों में शामिल रहा है.

निंगोबम ने लिखा, 'एशियाई खेल 2024 पैरिस ओलंपिक खेलों के लिए महाद्वीपीय क्वॉलीफिकेशन प्रतियोगिता है और एशियाई खेलों की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए हॉकी इंडिया राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान भारतीय टीमों के किसी खिलाड़ी के कोविड-19 संक्रमित होने का जोखिम नहीं ले सकता.'

ब्रिटेन ने हाल में भारत के कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्रों को मान्यता देने से इनकार कर दिया था और देश से आने वाले यात्रियों के पूर्ण टीकाकरण के बावजूद उनके लिए 10 दिन का कड़ा क्वॉरंटीन अनिवार्य किया है.

इंग्लैंड के कोविड-19 से जुड़ी चिंताओं और भारत सरकार के ब्रिटेन के सभी नागरिकों के लिए 10 दिन का पृथकवास अनिवार्य करने का हवाला देकर भुवनेश्वर में अगले महीने होने वाले एफआईएच पुरुष जूनियर वर्ल्ड कप से हटने के एक दिन बाद हॉकी इंडिया ने यह कदम उठाया है. ब्रिटेन की पाबंदियों के बाद भारत ने भी देश में आने वाले ब्रिटेन के नागरिकों पर उसी तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे.

भारत ने इस बार ओलंपिक खेलों में महिला और पुरुष दोनों ही टीमों में हॉकी में नया इतिहास रचा था. पुरुष टीम ने 41 साल बाद ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था, जबकि महिला टीम ने अपना अभियान चौथे स्थान पर खत्म किया था.

(इनपुट: भाषा)