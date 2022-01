एशिया कप (Asia Cup 2022) में अपना खिताब बचाने उतरी महिला भारतीय टीम ने यहां पूल ए के अपने तीसरे मैच में शानदार खेल दिखाते हुए सिंगापुर को एकतरफा मुकाबले में 9-1 से रौंदकर रख दिया. इस जीत के दम पर भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है. वह इस खिताब पर अपना कब्जा करने से सिर्फ दो जीत दूर है. भारतीय टीम की लीग मैचों में यह दूसरी जीत है. टीम ने अपने शुरुआती मुकाबले में मलेशिया को 9-0 से हराया था, जबकि पिछले मैच में जापान ने उसे 2-0 से हराकर उलटफेर किया था.Also Read - Asia Cup 2022- एशिया कप में अच्छा प्रदर्शन करना जरूरी: गोलकीपर सविता

पिछले मैच की नाकामी में पीछे छोड़ते हुए भारत ने सिंगापुर के खिलाफ शानदार खेल दिखाया. गुरजीत (8वें, 37वें, 48वें मिनट) ने दो पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदले, जबकि मोनिका (छठें, 17वें मिनट) और ज्योति (43वें, 58वें मिनट) ने दो-दो मैदानी गोल दागे. वंदना कटारिया (8वें मिनट) और मारियाना कुजूर (10वें मिनट) ने भी गोल किए. Also Read - Junior Hockey World Cup 2021: जर्मनी से हार कर भारत का खिताब बचाने का सपना चकनाचूर, सेमीफाइनल में 4-2 से हारा

Here are the 4️⃣ semi-finalists in the Women's Asia Cup, 2022! 👊🏻

Our #TeamInBlue will be locking horns against Korea, hoping to make the elusive final! 🔥💙#IndiaKaGame #WAC2022 pic.twitter.com/yuFvicl1F2

— Hockey India (@TheHockeyIndia) January 24, 2022