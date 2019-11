नई दिल्ली: भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल ने कहा है कि उन्हें और उनकी टीम को अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि उन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर लिया है. भारतीय महिला हॉकी टीम ने शुक्रवार को अमेरिका को 5-1 से हराया. लेकिन शनिवार को दूसरे चरण में उसे अमेरिका ने 4-1 से हरा दिया. हालांकि एग्रीगेट स्कोर में भारतीय महिला टीम ने 6-5 से जीत दर्ज करते हुए तीसरी बार ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया.

रानी ने अपने घर हरियाणा के शाहबाद मरकांडा पहुंचने के बाद कहा, “मुझे लगता है कि हम अभी घबराए हुए हैं. हमें अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हमने वास्तव में ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर लिया है. अगर हम दूसरा मैच भी जीत जाते तो फिर इसका जश्न अधिक मनाते. लेकिन मेरा मानना है कि जीत तो जीत होती है.”

We had an exciting Hockey weekend at the FIH Hockey Olympic qualifiers!

Congratulations once again to @TheHockeyIndia women for making it to their third Olympic games!#GiftOfHockey #Tokyo2020@olympicchannel @Tokyo2020

📸: Hockey India pic.twitter.com/9Uhhlfy1ju

— International Hockey Federation (@FIH_Hockey) November 4, 2019