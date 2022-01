बीते साल टोक्यो में आयोजित ओलंपिक में भारत को 4 दशक बाद पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले गोलकीपर पीआर. श्रीजेश (PR Sreejesh) को द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है. द वर्ल्ड गेम्स.ओआरजी पर किए गए एक वैश्विक प्रशंसक वोट में श्रीजेश नामांकन सूची में शीर्ष स्थान पर रहे. उनको 1,27,647 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहने वाले एथलीट स्पान स्पोर्ट से लगभग दोगुना वोट मिले. तीसरे स्थान पर क्लाइंबिंग ऐस अल्बर्ट गिन्स लोपेज रहे, जिन्होंने 67,428 वोट हासिल किए.Also Read - Year Ender 2021: मेसी से आगे निकले सुनील छेत्री, 12 साल बाद मैनचेस्टर युनाइटेड में लौटे रोनाल्डो

श्रीजेश से पहले 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल (Rani Rampal) 2019 में शानदार प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी थीं. एफआईएच ने कहा कि हमवतन और 2019 का पुरस्कार जीतने वाली भारतीय महिला कप्तान रानी के बाद श्रीजेश यह पुरस्कार जीतने वाले दूसरे हॉकी खिलाड़ी बन गए हैं.

Our goalkeeper, "𝗧𝗵𝗲 𝗪𝗮𝗹𝗹", PR Sreejesh, has won the World Games Athlete of the Year 2021. 👏👏

2021 के लिए एफआईएच गोलकीपर ऑफ द ईयर के रूप में भी चुने जाने वाले शॉट स्टॉपर ने कहा, ‘मैं यह पुरस्कार जीतकर बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं. सबसे पहले मुझे यह पुरस्कार देने के लिए एफआईएच को धन्यवाद और दूसरी बात, दुनियाभर के सभी भारतीय हॉकी प्रेमियों को धन्यवाद, जिन्होंने मुझे वोट दिया.

श्रीजेश ने कहा, ‘नामांकित होने तक मैंने अपना काम किया, लेकिन बाकी प्रशंसकों और हॉकी प्रेमियों ने किया. इसलिए, यह पुरस्कार उन्हें जाता है और मुझे लगता है कि वे मुझसे ज्यादा इस पुरस्कार के लायक हैं. यह भारतीय हॉकी के लिए भी एक बड़ा क्षण है, क्योंकि हॉकी समुदाय में दुनियाभर सभी हॉकी महासंघों ने मुझे वोट दिया. इसलिए हॉकी परिवार से उस समर्थन को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है.’

A proud moment for all Indians, as PR Sreejesh has brought home The World Games Athlete of the Year 2021 award! 🙌🇮🇳

Well deserved, champ. 👏🔥

Share your thoughts regarding his win 👇 pic.twitter.com/sdxtfQuUWw

