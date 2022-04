Hockey Pro League, India vs Germany: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी की अनुभवहीन टीम को दूसरे और आखिरी मैच में 3-1 से हराकर एफआईएच प्रो लीग की तालिका में शीर्ष पर अपनी स्थिति ओर मजबूत कर ली. भारत के लिए सुखजीत सिंह (19वां मिनट), वरुण कुमार (41वां) और अभिषेक (54वां) ने गोल दागे जबकि जर्मनी के लिये एकमात्र गोल एंटोन बोकेल (45वां) ने किया.Also Read - राजनाथ सिंह ने अमेरिका की धरती से चीन को दिया कड़ा संदेश, भारत को किसी ने छेड़ा तो वह छोड़ेगा नहीं

भारत ने पहले मैच में जर्मनी को 3-0 से मात दी थी. भारत अब 12 मैचों में 27 अंक लेकर शीर्ष पर है, जबकि जर्मनी 10 मैचों में 17 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है. जर्मनी की 22 सदस्यीय टीम में से छह खिलाड़ियों ने इन दोनों मैचों के जरिये सीनियर स्तर पर पदार्पण किया है. Also Read - साल 2012 के दौरे पर पाक खिलाड़ियों पर नजर रखने के लिए उनकी पत्नियों को भारत भेजा गया था'

भारत ने पहले क्वार्टर में कुछ हमले बोले लेकिन उन्हें गोल में नहीं बदल सके. दूसरे क्वार्टर में चार मिनट के भीतर सुखजीत ने फील्ड गोल करके भारत को बढत दिलाई. मनप्रीत सिंह और नीलकांता शर्मा के मूव पर उन्होंने सर्कल के दाहिने ओर से यह गोल दागा. Also Read - जून में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन के लिए जर्मनी ने भारत को किया आमंत्रित

पहला गोल होने के बाद भारतीयों में ऊर्जा का संचार हो गया और उन्होंने दूसरे क्वार्टर में लगातार हमले बोले. जर्मनी ने भी पलटवार किये लेकिन भारतीय डिफेंस चुस्त और मुस्तैद था. दूसरे हाफ में भारत को तीन मिनट के भीतर पेनल्टी कॉर्नर मिला लेकिन हरमनप्रीत का शॉट जर्मन गोलकीपर जीन डेनेबर्ग ने बचा लिया.

