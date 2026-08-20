हॉकी वर्ल्ड कप: दूसरे दौर में टीम इंडिया, अब हर मैच करो या मरो वाला

हॉकी वर्ल्ड कप इस बार नए फॉर्मेट में खेला जा रहा है और पहले दौर में शीर्ष पर रहने वाली टीम को दूसरे दौर के लिए पहले ही 3 अंक मिल गए हैं. भारत यह मौका चूक गया और अब उसे करो या मरो वाले अंदाज में दोनों मैच जीतकर आगे बढ़ना होगा.

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हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को रौंदने के दौरान टीम इंडिया @TheHockeyIndia/x

इस बार नए फॉर्मेट में खेला जा रहा है हॉकी वर्ल्ड कप

पहले दौर में टॉप स्थान पर नहीं रहने से भारत को 3 अंक का नुकसान

दूसरे दौर में इंग्लैंड से मैच खेलने का नहीं मिलेगा मौका

ऐसे में बाकी बचे 2 मैचों में नॉकआउट की तरह खेलना होगा खेल

भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हॉकी वर्ल्ड कप के दूसरे दौर में जगह बना ली है. अब आगे का सफर करो या मरो वाले अंदाज में आगे बढ़ेगा. भारत को अब हर मैच से अंक जुटाने होंगे. यह वर्ल्ड कप इस बार नए फॉर्मेट में खेला जा रहा है, जहां पहले चरण में अपने ग्रुप में टॉप पर रहने वाली टीम अगर दूसरे नंबर की टीम पर जीत हासिल करके आगे बढ़ती है तो दूसरे दौर में खेलने से पहले ही उसके नाम पर 3 अंक दर्ज होंगे.

भारत के सामने सेमीफाइनल की चुनौती

भारत इस मामले में नुकसान में है क्योंकि पहले चरण में इंग्लैंड से हारने के कारण भारतीय टीम दूसरे दौर में उसके खिलाफ नहीं खेलेगी, जबकि इंग्लैंड पहले दौर के तीन अंक लेकर इस दौर में पहुंची है. इसके मायने हैं कि भारत को बाकी दोनों टीमों से जीतना ही होगा. भारत ने पूल डी में वेल्स को 3-1 से और पाकिस्तान को 5-3 से हराया, जबकि इंग्लैंड से वह 2-4 से हार गया.

यह होगी अंतिम 4 की तस्वीर

नए फॉर्मेट के तहत पूल डी की दोनों शीर्ष टीमें और पूल ए की दो शीर्ष टीमों से पूल ई बना है, जिसमें से पहली दो टीमें सेमीफाइनल में जाएंगी. वहीं पूल B और C की शीर्ष दो टीमें पूल एफ में एक दूसरे से खेलेंगी और पहले दो स्थान की टीमें अंतिम चार में पहुंचेंगी.

खिताब की दौड़ से जापान बाहर

पूल ए में दुनिया की दूसरे नंबर की टीम नीदरलैंड फिलहाल शीर्ष पर है, जिसे बृहस्पतिवार को जापान से आखिरी ग्रुप मैच खेलना है. मौजूदा फॉर्म को देखते हुए नीदरलैंड का जीतना लगभग तय है क्योंकि जापान पहले दोनों मैच हारकर दौड़ से पहले ही बाहर हो चुका है. वहीं दूसरे मैच में विश्व रैंकिंग में 8वें स्थान पर काबिज अर्जेंटीना का सामना 11 वीं रैंकिंग वाली न्यूजीलैंड से होगा, जिसमें दूसरे दौर में जाने वाली एक और टीम का निर्धारण होगा. अर्जेंटीना और न्यूजीलैंड दोनों के नीदरलैंड से हारने के बाद तीन तीन अंक हैं लेकिन गोल औसत के आधार पर फिलहाल अर्जेंटीना दूसरे स्थान पर है.

दूसरे दौर में भारत की नीदरलैंड से पहली भिड़ंत

दूसरे दौर में भारत का पहला मैच पेरिस ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीदरलैंड से हो सकता है, जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी. पाकिस्तान के खिलाफ 3-0 और 4-1 से बढत बनाने के बाद जिस तरह से भारत ने पकड़ ढीली की, वह नीदरलैंड जैसी टीमों के खिलाफ भारी पड़ सकती है. तीन ओलंपिक और तीन वर्ल्ड कप जीत चुकी नीदरलैंड को उसके गढ़ में हराना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं है. इसी मैदान पर 1973 में पहली बार वर्ल्ड कप जीतने वाली नीदरलैंड ने 1990 और 1998 में फिर खिताब जीता, जबकि पिछले चार वर्ल्ड कप में भी वह दो बार रजत और दो बार कांस्य पदक जीत चुकी है.

पाकिस्तान के खिलाफ हुई थीं गलतियां

पाकिस्तान पर जीत के बावजूद भारतीय कप्तान हरमनप्रीत ने स्वीकार किया था कि उन्हें डिफेंस में सुधार करने की जरूरत है. उन्होंने कहा, ‘हमें आगे के कठिन मैचों में लिए डीप डिफेंस बेहतर करना होगा. अगर 25 मीटर के भीतर गेंद मिल रही है तो उसे अपने पास रखना होगा. हमने बेवकूफाना गलतियां की, जिस पर पाकिस्तान को गोल करने का मौका मिल गया. हमें इनसे सबक लेकर आगे बेहतर प्रदर्शन करना होगा.’

भारतीय कोच को भी यह अहसास

कोच क्रेग फुल्टोन ने पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बावजूद कहा कि दूसरे क्वॉर्टर में टीम अच्छा नहीं खेल सकी लेकिन उन्होंने कहा कि इस तरह के मैच में कई बार जज्बात हावी हो जाते हैं. उन्होंने कहा था, ‘हमने अच्छी शुरुआत की लेकिन दूसरे क्वॉर्टर में खेल उतना अच्छा नहीं रहा. यह हालांकि बड़ा मैच था और कई बार जज्बात हावी हो जाते हैं लेकिन मैं प्रदर्शन से और टीम के संतुलन से खुश हूं.’

(एजेंसी से)