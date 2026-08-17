IND vs ENG Hockey: इंग्लैंड के सामने क्यों बिखरा भारत का डिफेंस? जानिए कहां हार गई टीम इंडिया

भारतीय पुरुष हॉकी टीम को FIH वर्ल्ड कप 2026 के Pool D के दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के हाथों 2-4 से हार गई. आम्सटलवेन के वैगनर हॉकी स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत ने शानदार वापसी करते हुए पहले हाफ में 2-1 की बढ़त बना ली थी, लेकिन दूसरे हाफ में इंग्लैंड ने लगातार तीन गोल दागकर मुकाबला अपने नाम कर लिया. इंग्लैंड की तरफ से निकोलस बांडुरक ने दो गोल किए, जबकि स्टुअर्ट रशमेयर और हेनरी क्रॉफ्ट ने एक-एक गोल किया.
इंग्लैंड ने 14वें मिनट में बंदुरक के गोल से खाता खोला. इसके बाद, इंडिया ने जोरदार वापसी की. दूसरे क्वार्टर की शुरुआत में पेनल्टी कॉर्नर मिला और कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने शानदार फ्लिक लगाया, जिससे गेंद गोल में पहुंची और स्कोर 1-1 कर दिया. इसके कुछ मिनट बाद, हार्दिक सिंह और अभिषेक की शानदार कॉम्बिनेशन से दिलप्रीत सिंह को मौका मिला और उन्होंने आसानी से गेंद को गोल में डालकर भारत को 2-1 से आगे कर दिया. हाफ टाइम तक इंडिया ने आठ लक्ष्य पर निशाना किए, जबकि इंग्लैंड के सिर्फ तीन शॉट थे.
ब्रेक के बाद, इंग्लैंड ने खेल की रफ्तार और दबाव दोनों बढ़ा दिए. 39वें मिनट में स्टुअर्ट रशमेयर ने रिवर्स-स्टिक से गेंद को गोल में पहुंचाकर स्कोर 2-2 कर दिया. इसके बाद 43वें मिनट में हेनरी क्रॉफ्ट ने तेज हिट लगाकर इंग्लैंड को 3-2 की बढ़त दिला दी. यह उनका वर्ल्ड कप में पहला गोल था. इंडिया ने बराबरी की कोशिश जारी रखी और जर्मनप्रीत सिंह ने 47वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर भी हासिल किया, लेकिन हरमनप्रीत की कोशिश इंग्लैंड के थॉमस सोर्स्बी ने रोक दिया. अभिषेक भी 50वें मिनट में करीब पहुंचे, लेकिन गोल नहीं कर सके.
फिर, 55वें मिनट में इंग्लैंड को पेनल्टी कॉर्नर मिला और निकोलस बांडुरक ने शानदार लो फ्लिक लगाकर अपना दूसरा गोल किया. इसके साथ ही इंग्लैंड ने 4-2 की बढ़त बना ली और अंत तक इसे कायम रखा. इस जीत के साथ, इंग्लैंड के दो मैचों में छह अंक हो गए हैं और उसने अगले चरण में जगह पक्की कर ली है. भारत एक जीत और एक हार के साथ दूसरे स्थान पर है. अब उसका आखिरी Pool D मुकाबला पाकिस्तान से होगा, जो भारत के लिए बेहद अहम है. सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने और Top-2 में पहुंचने के लिए हरमनप्रीत सिंह की टीम को यह मैच जीतना जरूरी होगा. पाकिस्तान और वेल्स के खाते में दो-दो मैचों के बाद एक-एक अंक है.
(इनपुट-एजेंसी के साथ)
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