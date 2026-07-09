FIFA World Cup 2026: हर टीम की अलग धुन क्यों होती है? जानिए फीफा वर्ल्ड कप में बजने वाले गानों की प्लेलिस्ट कैसे चुनी जाती है

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप में हर टीम के लिए गानों की प्लेलिस्ट कैसे तैयार होती है, कौन चुनता है गाने और कैसे संगीत खिलाड़ियों और फैंस का उत्साह बढ़ाता है. आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से...

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FIFA World Cup 2026 (Image: AI/प्रतीकात्मक)

हर टीम की अलग म्यूजिक प्लेलिस्ट तैयार होती है

750 से ज्यादा गानों का होता चयन प्रक्रिया

फैंस की पसंद से बदल सकती है प्लेलिस्ट

संगीत खिलाड़ियों और दर्शकों का जोश बढ़ाता है

FIFA World Cup 2026: आज फीफा विश्वकप सिर्फ फुटबॉल का टूर्नामेंट नहीं रह गया है. यह खेल, संगीत और फैंस की भावनाओं का एक बड़ा उत्सव बन चुका है. स्टेडियम में खिलाड़ी मैदान पर उतरने से पहले, गोल होने के बाद और मैच खत्म होने तक अलग-अलग गाने बजते हैं. इन गानों का मकसद सिर्फ मनोरंजन करना नहीं होता, बल्कि खिलाड़ियों और दर्शकों के बीच एक मजबूत जुड़ाव बनाना भी होता है. यही वजह है कि अब हर टीम का अपना अलग स्टेडियम साउंडट्रैक तैयार किया जाता है, जिससे मैच का माहौल और भी यादगार बन जाता है.

स्टेडियम में कौन तय करता है कि कौन-सा गाना बजेगा?

विश्वकप के दौरान बजने वाले गानों का फैसला सिर्फ FIFA अकेले नहीं करता. इसके लिए FIFA की स्टेडियम एंटरटेनमेंट टीम, सभी 48 देशों की फुटबॉल एसोसिएशन, खिलाड़ियों और आयोजन टीम के बीच मिलकर काम होता है. हर देश अपनी संस्कृति और फुटबॉल पहचान को दिखाने वाले गानों की सूची भेजता है. इसके बाद अलग-अलग मैचों और मौकों के हिसाब से प्लेलिस्ट तैयार की जाती है. खिलाड़ी भी वार्म-अप, गोल सेलिब्रेशन और मैच के बाद बजने वाले कुछ गानों का चुनाव करते हैं. अगर किसी गाने को फैंस का शानदार साथ मिलता है, तो उसे बाकी मैचों में भी शामिल किया जा सकता है.

700 से ज्यादा गानों की प्लेलिस्ट कैसे तैयार होती है?

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस साल के विश्वकप के लिए 750 से ज्यादा गानों का बड़ा म्यूजिक कलेक्शन तैयार किया गया है. इसमें दुनिया भर में मशहूर स्टेडियम गानों के साथ हर देश की पसंद के गाने भी शामिल हैं. FIFA पहले अलग-अलग देशों की घरेलू फुटबॉल लीग में बजने वाले गानों की स्टडी करता है. फिर देखा जाता है कि कौन-से गाने फैंस सबसे ज्यादा गाते हैं और किन गानों से खिलाड़ियों का जुड़ाव मजबूत होता है. इसके बाद लाइन-अप, वार्म-अप, गोल सेलिब्रेशन और मैच खत्म होने जैसे अलग-अलग मौकों के लिए अलग प्लेलिस्ट बनाई जाती है. पूरे टूर्नामेंट के दौरान फैंस की प्रतिक्रिया के आधार पर इसमें बदलाव भी किया जा सकता है.

हर टीम का अपना अलग म्यूजिक क्यों होता है?

हर देश की अपनी संस्कृति, भाषा और फुटबॉल परंपरा होती है. इसी वजह से FIFA हर टीम के लिए अलग स्टेडियम साउंडट्रैक तैयार करता है. इससे खिलाड़ियों को अपने देश जैसा माहौल मिलता है और फैंस भी गानों के जरिए टीम से ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं. कई देशों में फुटबॉल संस्कृति अभी तेजी से विकसित हो रही है. ऐसे में खास गानों के जरिए नई पहचान बनाने की कोशिश की जाती है. इससे सिर्फ स्टेडियम का माहौल ही बेहतर नहीं होता, बल्कि समय के साथ उस देश की अपनी फुटबॉल परंपरा भी मजबूत होती है.

क्या संगीत खिलाड़ियों और फैंस पर असर डालता है?

ऐसा माना जाता है कि सही समय पर बजने वाला संगीत खिलाड़ियों और दर्शकों दोनों का उत्साह बढ़ा सकता है. वार्म-अप के दौरान तेज रफ्तार गाने खिलाड़ियों को मानसिक रूप से तैयार करने में मदद करते हैं. वहीं गोल होने के बाद बजने वाले गाने पूरे स्टेडियम में जोश भर देते हैं. कई बार हजारों फैंस एक साथ एक ही गाना गाने लगते हैं, जिससे यादगार माहौल बन जाता है. यही वजह है कि अब संगीत को मैच डे अनुभव का अहम हिस्सा माना जाता है. इससे खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ता है और दर्शकों का जुड़ाव भी मजबूत होता है.

‘Waka Waka’ से लेकर नई प्लेलिस्ट तक कैसे बदला World Cup का संगीत?

शुरुआती वर्ल्डकप में कुछ चुनिंदा गाने और नारे ही सुनाई देते थे. समय के साथ यह पूरी तरह बदल गया. अब प्लेलिस्ट में रॉक, पॉप, के-पॉप, रेगेटन, टेक्नो और पारंपरिक लोक संगीत तक शामिल किया जाता है. मशहूर गानों के साथ हर देश की सांस्कृतिक पहचान दिखाने वाले ट्रैक भी जोड़े जाते हैं. पहले जहां एक जैसी धुनें पूरे टूर्नामेंट में सुनाई देती थीं, वहीं अब हर टीम की अपनी अलग संगीत पहचान होती है. यही बदलाव वर्ल्ड कप को सिर्फ एक फुटबॉल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि दुनिया की अलग-अलग संस्कृतियों और संगीत का सबसे बड़ा उत्सव भी बना देता है.