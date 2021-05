आज से 22 साल पहले वर्ल्ड कप 1999 का आयोजन इंग्लैंड में हुआ था और यहां टॉटन में खेले जा रहे एक मैच में भारत और श्रीलंका की टीमें भिड़ रही थीं. इस मैच में भारत के दो दिग्गज बल्लेबाज सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) और राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) तब श्रीलंकाई गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे. इन दोनों बल्लेबाजों ने यहां शतक ठोकर भारत को श्रीलंका पर आसान जीत दिलाई थी. Also Read - T20 वर्ल्ड कप: कोरोना के बावजूद BCCI मेजबानी को तैयार, 29 मई को खास मीटिंग

इंग्लैंड के मौजूदा विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर (Jos Buttler) तब करीब 8 साल के ही थे और वह भी इस मैच का लुत्फ लेने वहां पहुंचे थे. उस मैच में द्रविड़ और गांगुली की इस बैटिंग का उन पर अविश्वसनीय प्रभाव पड़ा था. गांगुली ने इस मैच में 183 और राहुल द्रविड़ ने 145 रनों की बेजोड़ पारियां खेली थीं और दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 318 रनों की साझेदारी की थी.

#OnThisDay

Sourav Ganguly (183) and Rahul Dravid (145) registered a mammoth 318-run partnership for the 2nd wicket against SL in the 1999 World Cup at Taunton. This was the first time that a 300-run partnership was witnessed in ODIs. pic.twitter.com/MoX47EZUsw

