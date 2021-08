Tokyo Olympics 2020 Day 10 Live Updates: टोक्यो ओलंपिक में 1 अगस्त को देश की निगाहें स्टार शटलर पीवी सिंधु (PV Sindhu) के मुकाबले पर टिकी होंगी. सिंधु चीन की ही बिंग जियाओ (HE BingJiao) के खिलाफ ब्रॉन्ज के लिए खेलेंगी. वह 2016 रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल अपने नाम कर चुकी हैं. अगर पीवी सिंधु इस मुकाबले को जीतेंगी, तो वह 2 ओलंपिक मेडल अपने नाम करने वाली पहली भारतीय महिला बनेंगी. आज सुबह भारत एक और पदक पक्का करने से चूक गया. पुरुष 91 किग्रा+ भार वर्ग के Quarter-final 1 में विश्व चैंपियन और एशियाई चैंपियन उजबेकिस्तान के बाखोदीर जालोलोव (Bakhodir Jalolov) ने ब्ल्यू कार्नर से खेल रहे सतीश कुमार (Satish Kumar) को 5-0 के अंतर से हराया, जिसके साथ सतीश मेडल पक्का करने से चूक गए.Also Read - पत्नी के मना करने के बावजूद ओलंपिक क्वार्टर फाइनल खेलने उतरे थे सतीश कुमार; कहा- 'मरता क्या ना करता'

