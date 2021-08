आईसीसी ने मंगलवार को आगामी टी20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया. इस बार वर्ल्ड कप की मेजबानी बीसीसीआई कर रहा है लेकिन भारत में कोरोना वायरस (Coronavirus in India) की दूसरी लहर का तांडव देखने के बाद आईसीसी ने इसे ओमान और संयुक्त राज्य अमीरात (UAE) में शिफ्ट कर दिया था. अक्टूबर और नवंबर में आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan T20 World Cup 2021) की टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेलकर अपने अभियान की शुरुआत करेंगी. भारत के पूर्व ओपनिंग बल्लेबाज गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने इस पर खुशी जाहिर की है कि टीम इंडिया अपने चिर-प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी.Also Read - India vs England: KL Rahul ने किया इंग्लैंड को सावधान, बोले- हम स्लेजिंग का बुरा नहीं मानेंगे लेकिन...

भारत ने जब पहली बार आयोजित हुए टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था, तब भी उसने पाकिस्तान के खिलाफ ही अपने अभियान की शुरुआत की थी. आईसीसी द्वारा इस साल होने वाले इस टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान किया गया तो पूर्व ओपनिंग बल्लेबाज गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

39 वर्षीय गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) खेल चैनल स्टार स्पोर्ट्स के खास शो गेम प्लान में इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे. उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि दोनों देश टूर्नामेंट की शुरुआत में ही एक-दूसरे के खिलाफ खेलेंगे. इससे उन्हें इस मैच के बाद पूरे टूर्नामेंट पर फोकस करने में मदद मिलेगी. अगर वह बाद में एक-दूसरे के खिलाफ खेलते तो टूर्नामेंट के अलावा इस मैच को लेकर भी चिंतित होते.

इस पूर्व लेफ्टहैंडर बल्लेबाज ने कहा, ‘2007 में जब वर्ल्ड कर जीते थे, तब हमारा पहला मैच स्कॉटलैंड के खिलाफ था, जो बारिश के चलते धुल कया था, तब व्यवहारिक रूप से हमारा पहला पाकिस्तान के ही खिलाफ था. और मैं बस यही कहना चाहता हूं कि टूर्नामेंट की शुरुआत में ही पाकिस्तान के खिलाफ खेलना बेहतर है. क्योंकि आप यह नहीं चाहेंगे कि टूर्नामेंट के दौरान आप सिर्फ पाकिस्तान के बारे में ही सोचते रहें.’

उन्होंने (Gautam Gambhir) कहा, ‘आपको टूर्नामेंट की शुरुआत में ही इसे खत्म करने का मौका मिलेगा, जिससे आप बाकी टूर्नामेंट पर अपना फोकस कर सकते हो. यह फैन्स और देश के लिए भी ऐसा ही होगा.’

भारत की दो वर्ल्ड कप विजेता टीमों का हिस्सा रहे गंभीर ने कहा, ‘मैच का परिणाम जो भी होगा, मैं सचमुत दोनों देशों के लिए बहुत खुश हूं कि दोनों एक-दूसरे के खिलाफ टूर्नामेंट की शुरुआत में ही खेलने जा रहे हैं.’