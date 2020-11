इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) के 13वें सीजन में एक भी छक्का ना लगा पाने वाले ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) ने जब भारत के खिलाफ पहले वनडे मैच में 45 रनों की धमाकेदार पारी खेली तो किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) टीम के फैंस काफी निराश हुए। Also Read - स्टीव स्मिथ को भारतीय नागरिकता क्यों दिलाना चाहता है टीम इंडिया का यह पूर्व खिलाड़ी, जानें पूरी डिटेल

मैक्सवेल ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेले पहले सीरीज के पहले वनडे मैच में 19 गेंदो पर पांच चौकों और तीन छक्कों की मदद से 45 रनों की पारी खेली। जिसके दम पर ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ 374 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया।

गौर करने वाली बात है कि मैक्सवेल की इस पारी के दौरान किंग्स इलेवन के कप्तान केएल राहुल (KL Rahul) टीम इंडिया के लिए विकेटकीपिंग कर रहे थे और कंगारू ऑलराउंडर की विस्फोटक बल्लेबाजी के गवाह बने।

बता दें कि मैक्सवेल पंजाब फ्रेंचाइजी के अकेले ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने आईपीएल खत्म होने के बाद अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया हो। पंजाब के दूसरे विदेशी ऑलराउंडर जिमी नीशम (Jimmy Neesham) ने शुक्रवार को ही वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले पहले टी20 मैच में 24 गेंदो पर 48 रनों की नाबाद पारी खेलकर न्यूजीलैंड को 5 विकेट से जीत दिलाई।

मैक्सवेल और नीशम की इन पारियों की वजह से सोशल मीडिया पर राहुल को लेकर कई मीम बने। ऐसे ही एक मीम को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर कर नीशम ने लिखा, “हाहा, ये वास्तव में अच्छा है, मैक्सवेल।”

I apologised to him while I was batting #kxipfriends

— Glenn Maxwell (@Gmaxi_32) November 28, 2020