दिग्गज लेग स्पिनर शेन वार्न (Shane Warne) के असामयिक निधन से पूरे क्रिकेट जगत को धक्का लगा है लेकिन उनके साथी खिलाड़ी रिकी पॉन्टिंग (Ricky Ponting) पर इस खबर का बेहद गहरा असर पड़ा है. पॉन्टिग को इस बात का मलाल है कि वो वार्न से आखिरी बार कुछ कह नहीं पाए.

शुक्रवार को थाईलैंड में 52 साल की उम्र में वार्न का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था. जिसके बाद से पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पॉन्टिंग वार्न के खोने के सदमे को समझने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

आईसीसी वेबसाइट पर पूर्व क्रिकेटर ईसा गुहा से बात करते हुए, पॉन्टिंग ने खुलासा किया कि कैसे वार्न के निधन की चौंकाने वाली खबर ने उन्हें प्रभावित किया है. साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वो वार्न से आखिरी बार क्या कहना चाहते थे.

Ricky Ponting is crying over the memory of his friend and legend Shane Warne pic.twitter.com/CACPJdAJSt

— Haqeeqat TV (@Haqeeqat_TV) March 6, 2022