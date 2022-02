इंजरी की वजह से इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2022) के पिछले सीजन से बाहर होने के बाद भारतीय तेज गेंदबाज टी नटराजन (T Natrajan) आगामी मेगा ऑक्शन से पहले रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट के जरिए मैदान पर वापसी करेंगे।Also Read - IPL नीलामी में तुरुप का इक्का बन सकते हैं ये 5 ऑलराउंडर, हर टीम लगाना चाहेगी दांव

सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल चुके 30 साल के पेसर को फ्रेंचाइजी ने 15वें आईपीएल ऑक्शन से पहले स्क्वाड से रिलीज कर दिया था। यानि कि अब नटराजन 12-13 फरवरी को होने वाले मेगा ऑक्शन का हिस्सा होंगे। बता दें कि नीलामी में नटराजन का बेस प्राइस एक करोड़ का है।

नटराजन ने कहा, "मैं इसके बारे में [नीलामी] ज्यादा नहीं सोच रहा हूं। आईपीएल, एक और टी20 विश्व कप- 2022 के बड़ा साल होने की चर्चा है- लेकिन मैं सिर्फ अपनी ताकत पर ध्यान देना चाहता हूं और कड़ी मेहनत करता रहना चाहता हूं। अगर मैं ऐसा करता हूं, तो बाकी चीजें ठीक हो जाएंगी। मैं एक लंबे ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं, इसलिए अगर मैं कहूं कि मैं नर्वस नहीं हूं तो मैं झूठ बोलूंगा।"

उन्होंने कहा, “मैंने पहले आईपीएल और भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए लोग मुझसे मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद करेंगे। एक या दो मैच खेलने के बाद, मैं अपनी लय में वापसी करूंगा और अपनी योजनाओं के साथ और ज्यादा स्पष्ट हो जाऊंगा। मैं तरोताजा महसूस कर रहा हूं। अभी बस वही करना चाहता हूं जो पहले मेरे लिए काम कर चुका है – अपने यॉर्कर और कटर पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। मैं पुराने नटराजन के रूप में वापस आना चाहता हूं।”

नटराजन को साल 2018 में आईपीएल रोस्टर में शामिल किया गया था और तब से बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। टी20 लीग में शानदार प्रदर्शन के दम पर, गेंदबाज ने 2021 में ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम में जगह बनाई, जहां उन्हें तीनों फॉर्मेट के एक्शन में हिस्सा लिया।

लेकिन ऑस्ट्रेलिया से लौटने के बाद इस गेंदबाज को चोटों और कोविड से जूझना पड़ा, जिसन वजह से वो पिछले आईपीएल सीजन में नहीं खेले। तमिलनाडु के पेसर ने सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी के कुछ मैच खेले लेकिन दिसंबर में 50 ओवर की विजय हजारे ट्रॉफी से चूक गया था।