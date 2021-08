पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के नए अध्यक्ष पूर्व क्रिकेटर रमीज राजा (Ramiz Raja) होंगे. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) ने राजा को यह पेशकश की है, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है. अब जल्दी ही उन्हें इस पद के लिए नामित किया जाएगा. इस बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक सूत्र ने जानकारी दी थी कि पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम (Wasim Akram) भी पीसीबी अध्यक्ष बनना चाहते थे.Also Read - Shoaib Malik और मोहम्मद हफीज को मिले T20 World Cup में मौका: Shahid Afridi

हालांकि अकरम (Wasim Akram) ने इस खबरों को खारिज किया है. उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा कि उनकी कभी कोई ऐसी मंशा नहीं रही कि वह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बनें. वसीम अकरम (Wasim Akram) इन दिनों अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं. उन्होंने एक ट्वीट कर लिखा, पीसीबी अध्यक्ष का पद विशेषज्ञ के लिए है और वह इसके लिए तैयार नहीं हैं.

Please stop spreading such fake news. Get your sources right.TOI is one of India’s top and credible newspapers and such baseless news can only hurt that image.PCB chairman’s post is a specialised job and I was never interested in it. Thank God, I am content where I am in my life https://t.co/tI9S508nDw

— Wasim Akram (@wasimakramlive) August 31, 2021