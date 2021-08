भारतीय महिला हॉकी (Indian Women Hockey Team) टीम के प्रदर्शन में चार चांद लगाने वाले डच (नीदरलैंड्स) कोच सोर्ड मारिन (Sjoerd Marijne) ने अब भारतीय टीम के कोच नहीं होंगे. उन्होंने भारतीय हॉकी संघ के साथ ओलंपिक खेलों तक ही अपना करार किया था और ओलंपिक के बाद अब वह स्वदेश लौट गए हैं. महिला हॉकी टीम के लिए ओलंपिक खेलों (Hockey in Olympics Games) में यह पहला मौका था, जब वह सेमीफाइनलत क पहुंची और उसने ब्रॉन्ज मेडल मैच खेला. हालांकि अंतिम क्षणों में टीम को ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा और टीम ब्रॉन्ज मेडल से चूक गई. लेकिन टीम के ओलंपिक में किए गए प्रदर्शन से भारत में एक बार फिर हॉकी खड़ी होती दिख रही है.Also Read - Tokyo Olympics 2020- दिल्ली सरकार ने ओलंपिक में बैनर खूब लगाए लेकिन कभी कोई मदद नहीं की: एथलीट

टीम के इस शानदार प्रदर्शन में कोच सोर्ड मारिन की भूमिका भी अहम थी, जिन्होंने टीम के अंदर जीतने का साहस और बढ़िया हॉकी खेलने की रणनीति को कामयाब बनाया. टीम की इस कामयाबी के बाद हॉकी इंडिया शायद उनके कार्यकाल को आगे बढ़ाना जरूर चाहता लेकिन सोर्ड मारिन ने पहले ही साफ कर दिया कि वह अब इसे आगे नहीं बढ़ाएंगे. बीती रात सोर्ड मारिन ने भारत से विदा ली तो वह भी भावुक नजर आए.

Leaving India this night , this picture tells me everything: unity! And that’s what I felt the last years with the team. India will always be in my heart! I will be no longer your coach, but there will be other ways I still can inspire the people of India. We will meet soon 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/XmeMoNM1Xs

— Sjoerd Marijne (@SjoerdMarijne) August 10, 2021