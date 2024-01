मैं लड़ता रहूंगा : टेनिस दिग्गज एंडी मरे ने रिटायरमेंट की अफवाहों पर किया पलटवार

तीन बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन एंडी मरे (Andy Murray) फिलहाल अपने करियर के मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. पिछले साल ब्रिस्बेन में अपने सीजन ओपनिंग टूर्नामेंट के शुरुआती दौर में ग्रिगोर दिमित्रोव (Grigor Dimitrov) से हारने के बाद पूर्व विश्व नंबर 1 खिलाड़ी इस महीने की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन के पहले ही दौर में मार्टिन टॉमस एचेवेरी (Martin Tomas Etcheverry) के खिलाफ हार गए. जिसके बाद उनके रिटायरमेंट की चर्चाएं जोरों पर हैं.

हाल ही में एक अखबार के कॉलम में उनके खराब प्रदर्शन पर जोर देते हुए ये सवाल पूछा गया कि क्या ब्रिटेन के इस टेनिस दिग्गज के संन्यास लेने का समय आ गया है? लेकिन मरे ने ट्विटर के जरिए इस कॉलम को करारा जवाब दिया और रिटायरमेंट की सारी अफवाहों को खारिज कर दिया है.

Tarnishing my legacy? Do me a favour. I’m in a terrible moment right now I’ll give you that. Most people would quit and give up in my situation right now. But I’m not most people and my mind works differently. I won’t quit. I will keep fighting and working to produce the… https://t.co/nF0var6IfL

