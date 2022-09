ट्यूनीशिया की ओंस जाबौर (Ons Jabeur) ने यूएस ओपन महिला एकल फाइनल में दुनिया की नंबर 1 इगा स्वीयातेक (Iga Swiatek) से हारने के बाद कहा कि वो ग्रैंड स्लैम जीतने के अपने सपने को नहीं छोड़ने वाली है. साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने हार से बहुत कुछ सीखा है और वो अगले साल एक सम्पूर्ण खिलाड़ी के रूप में वापसी करेगी. मैच में शानदार प्रदर्शन के बावजूद ट्यूनीशिया की जाबौर को सीजन के अंत में पोलैंड के स्वीयातेक से 6-2, 7-6 (5) से हार का सामना करना पड़ा. ये 21 साल के स्वीयातेक का तीसरा ग्रैंड स्लैम और उनका पहला यूएस ओपन का ताज था.Also Read - US Open 2022 मैच के दौरान नजर आए MS Dhoni, भारतीय फैंस ने कहा- बड़े दिन बाद नजर आए माही भाई

जाबौर ने कहा, "हां, निश्चित रूप से मैं कोई ऐसी व्यक्ति नहीं हूं जो हार माने. मुझे यकीन है कि मैं फिर से फाइनल में आऊंगी. मैं इसे जीतने की पूरी कोशिश करूंगी."

28 साल की जाबौर ने डब्ल्यूटीए के हवाले से कहा, "मैंने अपना पहला डब्ल्यूटीए खिताब जीतने के लिए संघर्ष किया. इसमें मुझे समय लगा. इसलिए मुझे विश्वास है कि इसमें मुझे भी समय लगेगा. सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इसे स्वीकार करना, फाइनल से सीखना जो मैं हार गई हूं, बेहद जरूरी है."

New York, it was real!!

Thanks for these two unforgettable weeks. Your support has been incredible and precious. I can’t wait to be back here. #USOpen pic.twitter.com/iJsOmPlhvx

— Ons Jabeur (@Ons_Jabeur) September 11, 2022