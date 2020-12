ICC Men’s Test Team of the Decade: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने इस दशक की अपनी टेस्ट XI की घोषणा की है. भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) को इस टीम का कप्तान चुना गया है. इसके अलावा भारत से ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) को इस प्लेइंग XI में जगह मिली है. आईसीसी द्वारा घोषित इस टीम में सबसे ज्यादा इंग्लैंड के 3 खिलाड़ियों ने जगह बनाई है. इसके बाद भारत, ऑस्ट्रेलिया से 2-2, जबकि साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के 1-1 खिलाड़ी को चुना गया है. Also Read - ICC Men's T20I Team of the Decade: महेंद्र सिंह धोनी बने कप्तान, विराट कोहली सहित ये 2 भारतीय भी शामिल

ओपनिंग के लिए इस टीम में एलिस्टर कुक (Alastair Cook) और डेविड वॉर्नर (David Warner) को चुना गया है. इसके बाद नंबर 3 पर केन विलियमसन (Kane Williamson) को जगह दी गई है. फिर नंबर 4 पर भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) को मौका मिला है. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ (Steve Smith), श्रीलंका के कुमार संगाकारा (Kumar Sangakkara) को विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में जगह मिली है. Also Read - India vs Australia: Ajinkya Rahane की शतकीय पारी के मुरीद हुए Virat Kohli, टि्वटर पर की तारीफ

ऑलराउंडर के रूप में बेन स्टोक्स (Ben Stokes) को यहां जगह मिली है. भारत के रविचंद्रन अश्विन (R. Ashwin) एकमात्र स्पिनर हैं, जबकि तेज गेंदबाजों के रूप में आईसीसी ने इंग्लैंड से 2 और साउथ अफ्रीका से एक खिलाड़ी को चुना है. इस टीम में अपनी जगह बनाने वाले डेल स्टेन (Dale Steyn) साउथ अफ्रीका के इकलौते खिलाड़ी हैं. इसके बाद स्टुअर्ट ब्रॉड (Stuart Broad) और जेम्स एंडरसन (James Anderson) की जोड़ी को यहां भी एक साथ टीम में जगह मिली है.

View this post on Instagram A post shared by ICC (@icc)

आईसीसी की दशक की टेस्ट टीम इस प्रकार है :

एलिस्टर कुक, डेविड वॉर्नर, केन विलियमसन, विराट कोहली (कप्तान), स्टीव स्मिथ, कुमार संगाकारा, बेन स्टोक्स, आर. अश्विन, डेल स्टेन, स्टुअर्ट ब्रॉड, जेम्स एंडरसन