इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने इस दशक के लिए हर फॉर्मेट की टीम का ऐलान किया है. आईसीसी ने महिला और पुरुष कैटिगरी में इस दशक की हर फॉर्मेट में टीम चुनी है. लेकिन हैरानी वाली बात है कि इन सभी टीमों में पाकिस्तान की ओर से कोई खिलाड़ी किसी भी टीम में शामिल नहीं है. आईसीसी ने पुरुष कैटिगरी में दशक की इन टीमों में टेस्ट, वनडे और टी20i टीम को चुना है, जबकि महिला कैटिगरी में वनडे और टी20 टीम को चुना गया.

इन टीमों में भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के कोई न कोई खिलाड़ी किसी न किसी टीम में चुने गए हैं. लेकिन पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी न तो पुरुष कैटिगरी में और न ही महिला कैटिगरी में इन टीमों में अपनी जगह बना पाया है. एक पल को यह मान भी लें कि महिला क्रिकेट में पाकिस्तान का दबदबा दुनिया की बाकी टीमों के मुकाबले कुछ फीका है लेकिन पुरुष कैटिगरी में उसके किसी भी खिलाड़ी को इन टीमों में न देखकर हैरानी होना लाजमी है.

टी20 रैंकिंग्स में तो पाकिस्तान की टीम 2018 से इस साल जनवरी 2020 तक पहले पायदान पर मौजूद थी. इसके अलावा उसके दो दिग्गज खिलाड़ी शाहिद आफरीदी, शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज इस दशक के प्रभावशाली क्रिकेटरों में रहे हैं. वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान ने साल 2017 में भारत को हराकर चैंपियन्स ट्रॉफी का खिताब भी अपने नाम किया था.

बहरहाल पाकिस्तान से भले कोई भी खिलाड़ी इस आईसीसी की दशक की टीमों में जगह न बना पाया हो लेकिन भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) को तीनों ही फॉर्मेट की टीम में चुना गया है. टेस्ट टीम में तो विराट कोहली को कप्तान भी चुना गया है.

वहीं सीमित ओवरों में दुनिया के सबसे सफल कप्तानों में शुमार पूर्व कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) को वनडे और टी20 टीम में बतौर कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में जगह मिली है. विराट और धोनी के अलावा रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने भी सीमित ओवरों की दोनों टीम में जगह बनाई है, जबकि जसप्रीत बुमराह ने टी20 टीम में अपनी जगह बनाई है.