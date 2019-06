साउथम्पटन: महेंद्र सिंह धोनी द्वारा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच के दौरान दस्ताने पर लगाया अर्द्धसैनिक बलों का चिन्ह भले ही प्रशंसकों में लोकप्रिय हो रहा हो लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने इसे नियमों के खिलाफ बताते हुए गुरूवार को बीसीसीआई से इस बैज को हटाने का अनुरोध किया.

International Cricket Council (ICC) has requested Board of Control for Cricket in India (BCCI) to get the ‘Balidaan Badge’ or the regimental dagger insignia of the Indian Para Special Forces removed from Mahendra Singh Dhoni’s wicket-keeping gloves. pic.twitter.com/63rOjsCooX

— ANI (@ANI) June 6, 2019