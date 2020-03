भारत की सीमित ओवरों की टीम के उपकप्‍तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने रविवार को बेहद हास्‍यास्‍पद तरीके से आईसीसी को ट्रोल कर डाला. आईसीसी की तरफ से फैन्‍स से एक सवाल पूछा गया था. फैन्‍स के समक्ष चार दिग्‍गजोें की फोटो रखी गई और उन्‍हें बेस्‍ट पुल शॉट मारने वाले पसंदीदा खिलाड़ी को चुनने के लिए कहा गया. रोहित शर्मा मौजूदा समय में भारतीय क्रिकेट टीम की रीढ़ की हड्डी हैं.

आईसीसी की तरफ से किए गए ट्वीट में वेस्‍टइंडीज के सर विव रिचर्ड्स के अलावा ऑस्‍ट्रेलिया के पूर्व कप्‍तान रिकी पोंटिंग, साउथ अफ्रीका के हर्षल गिब्‍स और भारतीय कप्‍तान विराट कोहली की फोटो शेयर की गई.

फैन्‍स बड़ी संख्‍या में आईसीसी के ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया दे ही रहे थे कि इसी बीच रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने भी उसपर कमेंट किया. उन्‍होंने लिखा, “इसमें कोई खिलाड़ी मिसिंग (लापता) है. घर बैठे काम करना इतना आसान नहीं है.”

माना जा रहा है कि रोहित इस सूची में अपनी फोटो नहीं होने से नाखुश हो सकते हैं. रोहित (Rohit Sharma) ने बीते साल वनडे और टैस्‍ट क्रिकेट में खूब रन ठोके. वो भारतीय कप्‍तान विराट कोहली से रन बनाने के मामले में कहीं भी पीछे नहीं रहे.

Someone’s missing here ?? Not easy to work from home I guess https://t.co/sbonEva7AM

— Rohit Sharma (@ImRo45) March 22, 2020