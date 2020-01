आईसीसी ने बुधवार को साल 2019 के लिए सर्वश्रेष्‍ठ खिलाड़ियों की घोषणा कर दी. सीमित ओवरों के क्रिकेट में भारतीय टीम के उपकप्‍तान रोहित शर्मा को वनडे प्‍लेयर ऑफ द ईयर (ODI Cricketer of the Year) का अवॉर्ड दिया गया है. टी20 क्रिकेट में दीपक चाहर को परफॉर्मर ऑफ ईयर (T20I Performance of the Year) चुना गया. वहीं, टेस्‍ट क्रिकेट में सर्वश्रेष्‍ठ प्रदर्शन के लिए पैट कमिंस (Test Cricketer of the Year) को इस अवॉर्ड से नवाजा गया है.

भारतीय टीम के कप्‍तान विराट कोहली को विश्‍व कप 2019 के दौरान खेल भावना (Spirit of Cricket Award) दिखाने के लिए अवॉर्ड दिया गया है. विश्‍व कप में ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ मैच के दौरान फैन्‍स बैन के बाद वापसी कर रहे स्‍टीव स्मिथ के खिलाफ हूटिंग कर रहे थे. स्मिथ ने फैन्‍स को स्मिथ के खिलाफ हूटिंग की जगह तालियां बजाने के लिए कहा था.

इंग्‍लैंड के ऑलराउंडर बेन स्‍टोक्‍स को 12 महीने तक शानदार प्रदर्शन करने के लिए गैरी सोबर अवॉर्ड दिया गया. बेन स्‍टोक्‍स विश्‍व कप 2019 में इंग्‍लैंड की नाटकीय तरीके से जीत के हीरो हैं. एशेज सीरीज के दौरान भी स्‍टोक्‍स का प्रदर्शन लाजवाब रहा था.

पैट कमिंस ने बीते साल टेस्‍ट क्रिकेट में 12 मैचों में 59 विकेट लिए. जिसके चलते उन्‍हें सर्वश्रेष्‍ठ टेस्‍ट खिलाड़ी चुना गया. वो आईसीसी टेस्‍ट रैंकिंग में मौजूदा समय में नंबर-1 गेंदबाज हैं. इस पुरुस्‍कार के लिए कमिंस के निकटतम प्रतिद्वंदी टीम के ही सदस्‍य स्‍टीव स्मिथ और युवा मार्नस लाबुशाने थे. लाबुशाने महज 14 मैचों के टेस्‍ट करियर के बाद ही आईसीसी रैंकिंग में तीसरे स्‍थान पर पहुंच गए हैं.

ICC Men’s Cricket Awards Full list of Awards

टेस्‍ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवॉर्ड- पैट कमिंस

वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवॉर्ड- रोहित शर्मा

टी20 परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवॉर्ड- दीपक चाहर

इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवॉर्ड- मार्नस लाबुशाने

एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवॉर्ड- काइल कोएट्जेर स्‍कॉटलैंड

स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवॉर्ड- विराट कोहली

डेविड शेफर्ड टॉफी फॉर अंपायर ऑफ द ईयर- रिचर्ड्स इलिंगवर्थ