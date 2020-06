कोरोनावायरस (Coronavirus) के चलते बदली हुई परिस्थितियों में क्रिकेट को एक बार फिर शुरू करने के लिए आईसीसी ने मंगलवार को नए नियमों (ICC New Rules) की घोषणा कर दी है. आईसीसी ने टेस्ट मैच (ICC New Rules for Test) के दौरान किसी खिलाड़ी में कोरोनावायरस संक्रमण के लक्षण पाये जाने पर उसकी जगह स्थानापन्न खिलाड़ी को उतारने की मंगलवार को अनुमति दे दी जबकि गेंद को चमकाने के लिये लार के इस्तेमाल पर अस्थायी प्रतिबंध को भी मंजूरी दे दी गई। Also Read - Maharashtra HSC Result 2020: महाराष्ट्र बोर्ड कल नहीं जारी करेगा 12वीं का रिजल्ट, पढ़ें हर डिटेल्स

खेलने के नये नियमों के तहत अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने कोरोना महामारी के चलते 'अंतरराष्ट्रीय यात्रा में लॉस्टिक की चुनौतियों' का हवाला देते हुए द्विपक्षीय सीरीज में स्थानीय अंपायरों को भी मंजूरी दे दी।

ICC ने एक बयान में कहा ,'' टेस्ट मैच के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण पाये जाने पर स्थानापन्न खिलाड़ी को उतारने का विकल्प रहेगा। कनकशन विकल्प की तरह मैच रैफरी इसके विकल्प को मंजूरी देंगे।''

इसमें यह भी कहा गया ,‘‘ यह नियम वनडे या टी20 में लागू नहीं होगा।’’ अनिल कुंबले की अध्यक्षता वाली क्रिकेट समिति ने ये सुझाव दिये थे ताकि क्रिकेट बहाल होने पर कोरोना महामारी के चलते खिलाड़ियों और मैच अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।