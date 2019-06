नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज रहे वीरेंद्र सहवाग ने महेंद्र सिंह धोनी को ‘बलिदान बैज’ को लेकर सलाह दी है. वीरेंद्र सहवाग ने कहा है कि अगर धोनी विकेट कीपिंग ग्लव्स पर बलिदान बैज नहीं लगाए पाते हैं तो वह अपने बल्ले पर बैज लगाएं. सहवाग ने कहा कि धोनी इसके लिए आईसीसी से लिखित में इजाजत मांग सकते हैं. बल्ले पर दो लोगो लगाने की परमीशन होती है. इसमें से एक बलिदान बैज लगाया जा सकता है.

सहवाग ने कहा कि धोनी देश भक्त हैं. सेना का सम्मान करते हैं. हम सब सेना का सम्मान करते हैं. देश के लोग धोनी के साथ हैं. दुआएं धोनी के साथ हैं और इन दुआओं के साथ धोनी अच्छा खेलकर आज के मैच के मैन ऑफ़ द मैच भी बन सकते हैं.

My views on the controversy surrounding Dhoni’s Balidaan badge on my You Tube channelhttps://t.co/inhS9HQAT1

— Virender Sehwag (@virendersehwag) June 8, 2019