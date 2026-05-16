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क्या भारत आएंगे PCB चीफ मोहसिन नकवी? अहमदाबाद में होने वाली है ICC की हाईलेवल मीटिंग
ICC Meeting: आईसीसी की अहम बैठक अहमदाबाद में होगी. ऐसे में सब सवाल पूछ रहे हैं क्या पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी भारत आएंगे.
ICC Meeting: आईपीएल 2026 के फाइनल वीकेंड के दौरान अहमदाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC की बड़ी बैठक होने जा रही है. 21 मई को ICC चीफ एग्जीक्यूटिव्स कमेटी की ऑनलाइन मीटिंग रखी गई है. इसके बाद 30 और 31 मई को ICC बोर्ड की अहम बैठक अहमदाबाद में होगी. क्रिकेट जगत की नजर अब इसी मीटिंग पर टिकी हुई है क्योंकि इसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं. भारत में होने वाली इस मीटिंग को लेकर फैंस और क्रिकेट बोर्ड्स के बीच काफी चर्चा हो रही है.
क्या भारत आएंगे PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी?
इस बैठक से पहले सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी को लेकर उठ रहा है. अभी तक यह साफ नहीं है कि वह भारत आएंगे या फिर ऑनलाइन मीटिंग में शामिल होंगे. आमतौर पर ICC बोर्ड की मीटिंग में PCB चेयरमैन खुद पहुंचते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान के खराब रिश्तों की वजह से इस बार स्थिति अलग नजर आ रही है. दोनों देशों के बीच लंबे समय से राजनीतिक तनाव बना हुआ है, जिसका असर क्रिकेट पर भी दिखाई देता है.
एशिया कप ट्रॉफी विवाद फिर चर्चा में
मोहसिन नकवी पिछले साल एशिया कप ट्रॉफी विवाद को लेकर काफी चर्चा में रहे थे. भारत के टूर्नामेंट जीतने के बाद भी उन्होंने ट्रॉफी और मेडल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI को नहीं दिए थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक वह ट्रॉफी अब भी दुबई में मौजूद है. नकवी ने उस समय BCCI से माफी मांगने से भी इनकार कर दिया था. उन्होंने कहा था कि भारतीय टीम खुद दुबई आकर ट्रॉफी ले जाए. इस घटना के बाद दोनों क्रिकेट बोर्ड्स के रिश्तों में और ज्यादा तनाव देखने को मिला था.
भारत-पाक क्रिकेट रिश्तों में लगातार तनाव
भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट संबंध पिछले कई सालों से सामान्य नहीं हैं. 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के बाद भारतीय टीम ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया. इसके बाद दोनों देशों के बीच ज्यादातर मुकाबले ICC टूर्नामेंट या एशिया कप में न्यूट्रल वेन्यू पर खेले गए हैं. फैंस हमेशा भारत-पाक मुकाबले का इंतजार करते हैं, लेकिन राजनीतिक हालात के कारण दोनों देशों के क्रिकेट रिश्तों में दूरी बनी हुई है. यही वजह है कि ICC की यह बैठक और भी ज्यादा चर्चा में आ गई है.
ICC बैठक पर क्रिकेट फैंस की नजर
अब सभी की नजर अहमदाबाद में होने वाली ICC बैठक पर टिकी हुई है. क्रिकेट फैंस जानना चाहते हैं कि क्या मोहसिन नकवी भारत आएंगे और क्या ICC मंच पर भारत-पाक क्रिकेट विवाद को लेकर कोई बड़ी बातचीत होगी. इस बैठक में क्रिकेट से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है. अगर नकवी भारत आते हैं तो यह क्रिकेट जगत में बड़ी खबर मानी जाएगी. आने वाले दिनों में इस मीटिंग को लेकर और भी अपडेट सामने आ सकते हैं.
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