अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने गुरुवार (8 जुलाई) को अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मनु साहनी (Manu Sawhney) को तत्काल प्रभाव से क्रिकेट की वैश्विक संस्था से हटने के लिए कहा है. आईसीसी ने यह भी बताया कि उसके कार्यकारी सीईओ जिओफ अलार्डिस (Geoff Allardice) आईसीसी की कार्यकारी बोर्ड के साथ करीब से काम करते रहेंगे.

आईसीसी की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, "इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 8 जुलाई को ऐलान किया कि चीफ एग्जीक्यूटिव मनु साहनी तत्काल प्रभाव से अपना पद छोड़ेंगे. जियोफ कार्यवाहक CEO के तौर पर काम करेंगे."

ICC CEO Manu Sawhney will leave his role with immediate effect.

He originally took up the role in January 2019 but was suspended in March after a number of allegations – including of bullying – emerged following a review conducted by PwC. pic.twitter.com/mO7I1TDGb3

