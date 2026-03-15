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जय शाह ने पाकिस्तान-बांग्लादेश की बोलती बंद की, पहली बार विश्वकप ड्रामे को लेकर तोड़ी चुप्पी, जानिए क्या कहा

जय शाह ने टी-20 विश्वकप के दौरान हुए ड्रामे को लेकर पहली बार चुप्पी तोड़ी और कहा कि कुछ टीमों की भागीदारी को लेकर बनी दुविधा के कारण पूरे टूर्नामेंट का भविष्य खतरे में पड़ गया था.

Published date india.com Published: March 15, 2026 2:35 PM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
(फोटो क्रेडिट- IANS)
(फोटो क्रेडिट- IANS)

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के अध्यक्ष जय शाह ने मुंबई में ‘इंडियन बिजनेस लीडर अवार्ड्स’ में बोलते हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश को जमकर लताड़ा. जय शाह ने टी-20 विश्वकप के दौरान हुए ड्रामे को लेकर पहली बार चुप्पी तोड़ी और कहा कि कुछ टीमों की भागीदारी को लेकर बनी दुविधा के कारण पूरे टूर्नामेंट का भविष्य खतरे में पड़ गया था. जय शाह ने बिना नाम लिए ही पाकिस्तान-बांग्लादेश को खरी-खरी सुनाई और कहा कि कोई भी टीम संगठन से बड़ी नहीं होती.

जय शाह ने क्या कहा…

अवॉर्ड समारोह में जय शाह ने कहा कि विश्व कप से पहले काफी अटकलें लगाई जा रही थीं कि कुछ टीमें हिस्सा लेंगी या नहीं. आईसीसी अध्यक्ष के तौर पर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि कोई भी टीम संगठन से बड़ी नहीं होती. कोई एक टीम मिलकर संगठन नहीं बनाती बल्कि सभी टीमों के साथ मिलकर ही संगठन चलता है.

जय शाह ने ये भी बताया कि इस विश्व कप ने दर्शकों के मामले में इतिहास रच दिया. कुल व्यूअरशिप के सभी पुराने रिकॉर्ड टूट गए. एसोसिएट टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया. यूएसए ने भारत को, नीदरलैंड ने पाकिस्तान को और नेपाल ने इंग्लैंड को कड़ी टक्कर दी. जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया. दर्शकों की संख्या के रिकॉर्ड के बारे में शाह ने बताया कि इतिहास में पहली बार एक ही समय में 72 लाख लोग क्रिकेट विश्वकप देख रहे थे.

आईसीसी अध्यक्ष ने टीम इंडिया को क्या सलाह दी?

जय शाह ने भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर और टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव को भविष्य के लिए लगातार मेहनत करने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि टीम को 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक सहित आने वाले बड़े टूर्नामेंटों को ध्यान में रखते हुए अभी से तैयारी करनी चाहिए.

विश्वकप के दौरान क्या विवाद हुआ था?

विश्व कप से ठीक पहले तब संकट खड़ा हो गया था जब बांग्लादेश ने भारत में खेलने से मना कर दिया था. बांग्लादेश के इस रुख का पाकिस्तान ने समर्थन किया था. बांग्लादेश अपने मैच भारत से बाहर कराने पर अड़ी रही जबकि पूरा शेड्यूल तय हो चुका था. जब बांग्लादेश नहीं माना तब आईसीसी ने इसे टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था और उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया था.

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इस कड़े फैसले के बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश के समर्थन में विश्व कप के बहिष्कार की धमकी दी थी. पाकिस्तान का कहना था कि आईसीसी बांग्लादेश के साथ गलत व्यवहार कर रही है. पाकिस्तान ने पहले पूरे टूर्नामेंट के बहिष्कार की बात कही फिर भारत के साथ ग्रुप स्टेज का मुकाबला न खेलने की बात कही. जब आईसीसी ने सख्त लहजा दिखाया तब पाकिस्तान ने यू-टर्न ले लिया और भारत के खिलाफ मैच खेला.

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Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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