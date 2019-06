INDvsPAK Match: भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप टूर्नामेंट (World Cup 2019) के दौरान रविवार को खेले गए मैच (INDvsPAK Match) को लेकर दोनों देशों के क्रिकेटप्रेमियों का जुनून सिर चढ़कर बोल रहा था. मैच के दौरान जहां एक तरफ मैदान में दोनों देशों के खिलाड़ी एक-दूसरे से जूझ रहे थे, वहीं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर यह कमान क्रिकेट-फैन्स ने संभाल रखी थी. दोनों देशों के क्रिकेट-फैन्स अपने चहेते खिलाड़ियों को लेकर ट्वीट्स और पोस्ट कर रहे थे.

भारत-पाक के इस मैच को जहां सोशल मीडिया पर कुछ लोग फादर्स-डे से जोड़ रहे थे, तो वहीं कुछ लोग खिलाड़ियों और उनकी परफॉर्मेंस पर निशाना साध रहे थे. इसी क्रम में पाकिस्तानी पारी के दौरान शोएब मलिक (Shoaib Malik) के जीरो पर आउट होने के बाद तो जैसे सोशल मीडिया पर कमेंट्स की होड़ मच गई. क्रिकेटप्रेमियों ने शोएब मलिक की पत्नी और भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को बेवजह ट्रोल कर दिया. आपको बता दें कि रविवार को इंग्लैंड के मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर हुए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 89 रनों से हरा दिया. इस जीत के साथ भारत ने विश्व कप में पाकिस्तान को हराने की परंपरा बरकरार रखी. इस मैच में भारतीय टीम की ओर से रोहित शर्मा ने शानदार 140 रन बनाए. वहीं, कप्तान विराट कोहली ने भी 77 रनों का योगदान दिया.

@realshoaibmalik leave, please leave. You are good for nothing. And if you are not convinced, @MirzaSania kindly do us a favor and ask him to quit! #CWC19 #CWC2019 #INDvsPAK

— Dr danish khan (@Drdanishkhan7) June 16, 2019