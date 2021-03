ICC Cricket World Cup Super League Points Table: इंग्लैंड ने भारत को पुणे में खेले गए दूसरे वनडे मैच में 6 विकेट से मात दी. इसी के साथ मेजबान टीम ने 3 मुकाबलों की सीरीज में 1- से बराबरी कर ली है. इंग्लैंड को इस जीत का जबरदस्त फायदा मिला है. Also Read - Sunil Gavaskar ने उठाया था ‘इच्छाशक्ति’ पर सवाल, Jonny Bairstow बोले- वो मुझसे फोन पर बात कर सकते हैं

इंग्लैंड आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग (ICC Cricket World Cup Super League) में टॉप पर पहुंच गया है. इस टीम ने 8 में से अब तक 4 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि दूसरे पायदान पर मौजूद ऑस्ट्रेलिया 6 में से 4 मैच जीतकर दूसरे पायदान पर है. इंग्लैंड (0.538) का नेट रन रेट ऑस्ट्रेलिया (0.347) से ज्यादा है, जिसके चलते उसने नंबर-1 पायदान हासिल किया है.

वहीं भारत पाकिस्तान से भी नीचे आठवें पायदान पर पहुंच गया है. भारत ने 5 में से अब तक 3 मैच गंवाए हैं और उसका नेट रन रेट -0.190 है. वहीं सातवें स्थान पर मौजूद पाकिस्तान 3 में से सिर्फ 1 ही मैच हारा है. उसका नेट रन रेट (0.741) है.

England have topped the @cricketworldcup Super League table after their win in the second #INDvENG ODI 🌟

Check out the standings ➡️ https://t.co/oLRJQwKQbl pic.twitter.com/FtVZssphkR

— ICC (@ICC) March 27, 2021