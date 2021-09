टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2021) शुरू होने में अब करीब 3 सप्ताह का समय ही बचा है. इस बीच इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने इस वैश्विक टूर्नामेंट के लिए एंथम सॉन्ग और उस पर बनाया गया एक वीडियो जारी ( ICC Launches T20 World Cup Anthem) किया है. इस वीडियो की शुरुआत वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल के एक शॉट से होती है और फिर विराट कोहली का स्केयर कट दिखाया गया है.Also Read - क्रिकेट पर तालिबान प्रभाव: क्या वर्ल्ड कप में भाग ले पाएगा अफगानिस्तान! ICC पर हैं निगाहें

इसके बाद यह वीडियो ‘अवतार’ एनिमेशन का रूप ले लेता है, जिसमें भारत के कप्तान विराट कोहली, वेस्टइंडीज के कप्तान कीरोन पोलार्ड (Kieron Pollard), अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान और ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल दिखाई दे रहे हैं. बॉलीवुड के संगीत निर्देशक अमित त्रिवेदी (Amit Trivedi) के संगीत निर्देशन में तैयार एनिमिनेटेड फिल्म में दुनिया भर में टी20 के युवा प्रशंसकों तथा खेल के कुछ नामी दिग्गजों को शामिल किया गया है. Also Read - PAK vs ECB: इंग्‍लैंड ने भी रद्द किया पाकिस्‍तान दौरा, सुरक्षा नहीं बल्कि मानसिक और शारीरिक स्‍वास्‍थ का दिया हवाला

— ICC (@ICC) September 23, 2021