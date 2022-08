ICC New Rule for Slow Over-Rate in T20I: भारत-पाकिस्‍तान एशिया कप मैच के दौरान आईसीसी का टी20 क्रिकेट में स्‍लो ओवर रेट को लेकर नियम चर्चा में बना रहा. दरअसल, दोनों ही टीमें निर्धारित समय में अपने ओवर पूरे नहीं कर पाए. जिसका खामियाजा रोहित शर्मा और बाबर आजम की टीम को मैदान पर भुगतना पड़ा. ऐसे में फैन्‍स के मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यह आईसीसी का नया नियम क्‍या है जिसे लेकर अब क्रिकेट का संचालन करने वाली संस्‍थान को सफाई तक देनी पड़ गई है. आइये हम आपके बारे में पूरी जानकारी उपलब्‍ध कराते हैं.Also Read - VIDEO: छोटी सी गलती पर वसीम अकरम ने ऑन कैमरा दिखाई गर्मी, गौतम गंभीर भी थे मौजूद

क्‍या है टी20 में स्‍लो ओवर रेट का नियम? (ICC T20I Slow Over-Rate Rule)

दरअसल, आईसीसी ने एक जनवरी 2022 से स्‍लो ओवर रेट को लेकर नियम में संशोधन को लागू किया था. प्रत्‍येक टीम को अपने 20 ओवरों को हर हाल में 85 मिनट के अंदर खत्‍म करना अनिवार्य है. अगर कोई टीम 85 मिनट में केवल 17 ओवर ही डाल पाती है तो फिर बाकी बचे तीन ओवरों में उन्‍हें हर्जाने के तौर पर पांच के स्‍थान पर केवल चार खिलाड़ियों का ही 30 यार्ड के सर्कल से बाहर खड़े होने की अनुमति दी जाएगी. साथ ही आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के तहत जुर्माने का भी प्रावधान है. Also Read - Asia Cup 2022: मुझसे बात तो कर लोगे न जड्डू, मैच के बाद संजय मांजरेकर का सवाल हो रहा वायरल

भारत को दो, पाकिस्‍तान को तीन ओवरों में हुआ नुकसान

दुबई इंटरनेशनल स्‍टेडियम में भारत ने निर्धारित 85 मिनट में 18 ओवर फेंके थे. लिहाजा बाकी बजे दो ओवर में रोहित शर्मा एंड कंपनी को चार खिलाड़ी ही 30 यार्ड के सर्कल से बाहर खड़े होने की इजाजत दी गई. इसी तर्ज पर बाबर आजम की टीम इस समय सीमा के दौरान 17 ओवर ही फेंक पाई. पाकिस्‍तान ने मैच हारने से पहले तक आखिरी 16 गेंदो पर 32 रन लुटा दिए. वहीं, भारत ने पाकिस्‍तान को ऑलराउट करने से पहले 11 गेंदो पर 23 रन खाए थे. Also Read - पाकिस्‍तान पर जीत से भावुक हार्दिक पांड्या ने सोशल मीडिया पर पोस्‍ट की चार साल पुरानी तस्‍वीर

आईसीसी की सफाई

आईसीसी की तरफ से भारत-पाक मैच में स्‍लो ओवर रेट को लेकर कहा गया, “दोनों देशों को रविवार को एशिया कप टूर्नामेंट में अपनी गेंदबाजी पारी के अंतिम चरण में 30-यार्ड सर्कल के अंदर एक अतिरिक्त फील्‍डर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा. दोनों पक्ष पारी के निर्धारित समय तक अपने अंतिम ओवर की पहली गेंद फेंकने में विफल रहे, जिस कारण उन्हें इस साल जनवरी में शुरू की गई धीमी ओवर गति के लिए प्रतिबंध द्वारा दंडित किया गया.”

आईसीसी ने बताया, “पिछले साल आईसीसी क्रिकेट समिति ने इस बदलाव की सिफारिश की थी, यह संगठन सभी प्रारूपों में खेलने की गति में सुधार करने के लिए बैठता है. संशोधित खेल परिस्थितियों में खेला गया पहला मैच वेस्टइंडीज और आयरलैंड के बीच जनवरी के मध्य में सबीना पार्क में एकमात्र टी20 मैच था.”