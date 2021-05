इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार को गेंदबाजों की ताजा वनडे रैंकिंग जारी कर दी है. इस समय बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें ढाका में तीन मैचों की वनडे सीरीज खेल रही हैं. बांग्लादेश ने शुरुआती दो वनडे मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली है और इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले मेहदी हसन मिराज को वनडे रैंकिंग में भी फायदा हुआ है. दो मैचों में 7 विकेट लेने वाले ये ऑफ स्पिनर नंबर 2 पर पहुंच गए हैं. Also Read - मुशफिकुर रहीम ने जड़ा शतक, बांग्‍लादेश ने D/L से 103 रन से जीत दर्ज कर बनाई 2-0 से अजेय बढ़त

मेहदी हसन को ताजा रैंकिंग में तीन पायदान का फायदा हुआ है. अब उनके 725 अंक हो गए हैं, जिससे वह न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट (737 अंक) के बाद नंबर 2 पर काबिज हो गए हैं. मिराज ने अपनी इस बढ़त से मुजीब उर रहमान, मैट हैनरी और जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) को नीचे धकेल दिया है. तीनों खिलाड़ियों को एक-एक पायदान का नुकसान हुआ है. Also Read - Wisden All-Time India Test XI: विजडन ने चुनी भारत की ऑलटाइम टेस्ट इलेवन XI, विराट कोहली को बनाया कप्तान

⬆️ Mehidy Hasan Miraz climbs to No.2

⬆️ Mustafizur Rahman breaks into top 10 Also Read - भारतीय नहीं, बल्कि इस विदेशी क्रिकेटर ने Jasprit Bumrah के करियर में निभाई अहम भूमिका

Huge gains for Bangladesh bowlers in the @MRFWorldwide ICC Men’s ODI Player Rankings 👏 pic.twitter.com/nr1PGH0ukT

— ICC (@ICC) May 26, 2021