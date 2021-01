आईसीसी ने क्रिकेट को रोचक बनाने के लिए एक नए अवॉर्ड की घोषणा की है. अब क्रिकेट में प्‍लेयर ऑफ द मैच, प्‍लेयर ऑफ द सीरीज, प्‍लेयर ऑफ द ईयर के बाद प्‍लेयर ऑफ द मंथ (Player of the Month) भी आ गया है. यानी आईसीसी अब हर महीने अच्‍छा प्रदर्शन करने वाले पुरुष और महीन क्रिकेटर को सम्‍मानित करेगी. Also Read - गाबा टेस्‍ट जीतने के बाद भी Navdeep Saini को एक टांग पर भगाते रहे थे Rishabh Pant, बयां किए मैच के बाद के पल

जनवरी महीने के लिए रविचंद्रन अश्विन और रिषभ पंत को प्‍लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामांकित किया गया है। इसके अलावा मोहम्‍मद सिराज, टी नटराजन, स्‍टीव स्मिथ और जो रूट भी इस दौड़ में हैं.

आईसीसी की तरफ से प्रेस रिलीज जारी कर बताया गया कि हर महीने अच्‍छा प्रदर्शन करने वाले क्रिकेटर्स का चुनाव फैन्‍स की वोटिंग से होगा. इसमें पूर्व क्रिकेट को भी वोट डालने का अधिकार दिया गया है. हर महीने की पहली तारीख को फैन्‍स आईसीसी की वेबसाइट पर जाकर अपने फेवरेट क्रिकेटर के लिए वोटिंग कर सकते हैं.

हर महीने पुरुष और महिला क्रिकेट के लिए प्‍लेयर ऑफ द मंथ चुना जाएगा. एक स्‍वतंत्र आईसीसी की वोटिंग अकादमी बनाई जाएगी. इस अकादमी में क्रिकेटर्स के अलावा प्रसारणकरर्ता के अलावा दुनिया भर के पत्रकारों को भी शामिल किया गया है. ये सभी फैन्‍स के साथ एक टीम बनाकर आईसीसी मेन प्‍लेयर ऑफ द मंथ, आईसीसी वूमेन प्‍लेयर ऑफ द मंथ चुनेंगे.

इस तरह चुना जाएगा प्‍लेयर ऑफ द मंथ खिलाड़ी

आईसीसी अवॉर्ड नॉमिनेशन कमेटी हर महीने बल्‍लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग विभाग से एक-एक खिलाड़ी का चुनाव करेगी.

इसके बाद आईसीसी की स्‍वतंत्र वोटिंग अकादमी के सदस्‍य इसपर वोटिंग करेंगी. इन सदस्‍यों में पूर्व क्रिकेटर्स, वरिष्‍ठ पत्रकारों और प्रसारणकर्ताओं को जगह दी गई है. वोटिंग अकादमी ई-मेल के माध्‍यम से अपना मत बनाएगी. उनकी वोटिंग को 90 प्रतिशत वरियता दी गई है.

इसके बाद महीने की पहली तारीख को फैन्‍स आईसीसी की वेबसाइट पर जाकर अपना वोट डाल पाएंगे. फैन्‍स के वोट को केवल 10 प्रतिशत का वेटेज दिया गया है. इसके बाद हर महीने के दूसरे सोमवार को अवॉर्ड जीतने वाले खिलाड़े के नाम की घोषणा की जाएगी.