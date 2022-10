ICC Player of the Month: आईसीसी ने सितंबर महीने के लिए प्‍लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड के लिए नामांकन की घोषणा कर दी है. ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के दम पर प्‍लेयर ऑफ द सीरीज बने अक्षर पटेल को इसमें जगह दी गई है. ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरुन ग्रीन और पाकिस्तान के विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को भी सूची में शामिल किया गया है. एक सप्‍ताह बाद प्‍लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड की घोषणा कर दी जाएगी.Also Read - IND vs SA 1st ODI Live Streaming : कितने बजे शुरू होगा भारत-द. अफ्रीका वनडे मैच? शिखर धवन हैं कप्‍तान

रवींद्र जडेजा की गैर-मौजूदगी में अक्षर पटेल भारतीय टीम में इस वक्‍त स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर की भूमिका निभा रहे हैं. पटेल ने भारत और आस्ट्रेलिया के बीच टी20 श्रृंखला के दौरान शानदार प्रदर्शन से उनकी कमी को पूरा किया है.

11.44 की औसत से कुल नौ विकेट लेते हुए और केवल 5.72 की शानदार इकॉनमी दर के साथ, उन्होंने आस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू श्रृंखला में विशेष रूप से शानदार प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने मोहाली में 3/17 विकेट लिए. हालांकि आस्ट्रेलिया ने 209 का पीछा किया. फिर अगले मैच में उन्होंने 2/13 विकेट चटकाए, जिससे भारत को नागपुर में जीत के साथ सीरीज को 1-1 से बराबरी करने का मौका मिला.

हैदराबाद में श्रृंखला के निर्णायक में, पटेल ने मैथ्यू वेड को आउट कर कुल 3/33 के आंकड़े हासिल करने से पहले आरोन फिंच और जोश इंगलिस के विकेटों के साथ दो महत्वपूर्ण साझेदारियों को तोड़ा और प्लेयर आफ द सीरीज का पुरस्कार लिया.

श्रृंखला में 6.3 की इकॉनोमी दर से, अक्षर का सफर आठ विकेट लेकर समाप्त हुआ, जहां श्रृंखला में अगले सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी ने केवल तीन विकेट लिए. उन्होंने तिरुवनंतपुरम में पहले टी20 में चार ओवरों में सिर्फ 16 रन देकर अपना अच्छा फॉर्म जारी रखा, जिससे खेल के छोटे प्रारूप में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उनकी महत्वपूर्ण गेंदबाजी को सराहा गया.