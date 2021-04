ICC Rankings: आईसीसी ने 7 अप्रैल को ताजा रैंकिंग जारी की है, जिसमें पाकिस्तानी बल्लेबाज फखर जमां (Fakhar Zaman) को जबरदस्त फायदा मिला है. फखर जमां सात स्थान की छलांग लगाकर अब 12वें पायदान पर पहुंच चुके हैं. इस सलामी बल्लेबाज ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में 193 रन की पारी खेली थी, जो एकदिवसीय क्रिकेट में लक्ष्य का पीछा करते हुए किसी बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक स्कोर है. Also Read - विराट कोहली को Anushka Sharma ने अपनी बाहों में किया लिफ्ट, क्रिकेटर के मुंह से निकला 'ओ तेरी'- देखें Viral Video

भारतीय कप्तान विराट कोहली 857 रेटिंग के साथ टॉप पर काबिज हैं, जबकि पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम दूसरे स्थान पर. दोनों के बीच सिर्फ 5 प्वाइंट्स का ही अंतर है.

साउथ अफ्रीका के रैसी वान डेर डुसेन भी पाकिस्तान के खिलाफ पहले और दूसरे वनडे में क्रमश: नाबाद 123 और 60 रन की बदौलत करियर के सर्वश्रेष्ठ 22वें स्थान पर आ गए हैं. दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा भी दूसरे मैच में 92 रनों की पारी के सहारे बल्लेबाजों की रैंकिंग में 88वें स्थान पर आ गए हैं.

South Africa's @KagisoRabada25 enters the top five in the latest @MRFWorldwide ICC Men's ODI Player Rankings for bowling.

गेंदबाजों में दक्षिण अफ्रीका के एनरिच नॉर्त्जे पाकिस्तान के खिलाफ पहले दो वनडे मुकाबलों में सात विकेट लेने की बदौलत करियर के सर्वश्रेष्ठ 73वें स्थान पर आ गए हैं. वहीं कगिसो रबाडा (5वां स्थान) को एक पायदान की उछाल मिली है.

