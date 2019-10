अगले साल ऑस्‍ट्रेलिया की धरती पर होने वाले टी20 विश्‍व कप (T20 World Cup 2020) के लिए पापुआ न्यू गिनी (PNG) के बाद अब आयरलैंड ने भी क्‍वालीफाई कर लिया है. अबू धाबी में इन दिनों टी20 विश्‍व कप के क्‍वालीफायर्स (T20 World Cup Qualifier) खेले जा रहे हैं.

टी20 विश्व कप के 7वें सीजन का आयोजन ठीक एक साल बाद 18 अक्टूबर से 15 नवम्बर तक होना है. आयरलैंड ने ग्रुप-बी में पहला स्थान हासिल किया. PNG ने भी पहली बार आईसीसी विश्व कप के लिए क्वालीफाई किया है.

इस टीम ने ग्रुप-ए में टाॅप पर रहते हुए विश्व कि‍प का टिकट हासिल किया. पीएनजी ने पहले केन्या को 45 रनों से हराया और फिर नीदरलैंड्स द्वारा स्काटलैंड को 12.3 ओवरों में नहीं हरा पाने के कारण उसे विश्व कप का टिकट हासिल हुआ.

We know 12 of the teams who’ll be at the Men’s #T20WorldCup but who’ll be the final four to join them in ?

Afghanistan

Australia

Bangladesh

England

India

Ireland

New Zealand

Pakistan

PNG

South Africa

Sri Lanka

West Indies

____________

____________

____________

____________ pic.twitter.com/qgZyCk5oJN

— T20 World Cup (@T20WorldCup) October 28, 2019