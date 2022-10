आज से टी20 वर्ल्‍ड कप 2022 की शुरुआत हो गई है. भारतीय टीम को अपना पहला मैच 23 अक्‍टूबर को पड़ोसी देश पाकिस्‍तान के खिलाफ (India vs Pakistan) खेलना है. चोटिल जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) के स्‍थान पर भारत की 15 सदस्‍यीय टीम में मोहम्‍म्‍द शमी (Mohammed Shami) को शामिल किया गया है. शमी ने बीते एक साल से एक भी टी20 अंतरराष्‍ट्रीय मैच नहीं खेला है. हालांकि इसके बावजूद भी पूर्व क्रिकेटर मदन लाल ने शमी को टीम इंडिया का सदस्‍य बनाए जाने पर संतुष्टि जाहिर की.Also Read - LIVE SL vs NAM Score and Updates ICC T20 World Cup : नामीबिया ने पावरप्‍ले में बनाए 59 रन, गंवाए 3 विकेट

मोहम्‍मद शमी को पहले दीपक चाहर के साथ अतिरिक्‍त क्रिकेटर्स की सूची में जगह दी गई थी. बुमराह के बाद चाहर भी फिर चोटिल हो गए. जिसके बाद शमी को मौका दिया गया है. न्‍यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत के दौरान 1983 विश्‍व कप विजेता टीम के सदस्‍य मदन लाल ने कहा, "शमी विश्व कप के लिए जसप्रीत बुमराह की जगह लेने के लिए एक अच्छा विकल्प है क्योंकि वह भारत को पारी के शुरूआती चरण में विकेट दे सकते हैं."

"निश्चित रूप से, बुमराह का टीम में न होना एक बड़ा झटका है. चुने गए सभी 15 सदस्यों ने भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए हमें उन पर भरोसा करने और उनका समर्थन करने की जरूरत है. हमारे पास एक ठोस टीम है, जो मैच विजेताओं से भरी है. मेरे लिए, वे विश्व कप जीतने के शीर्ष दावेदारों में से एक हैं."

मदन लाल ने कहा, “देखिए, शीर्ष टीमों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा है और कोई भी पक्ष किसी भी दिन दूसरी टीम को हरा सकता है, खासकर टी20 प्रारूप में. लेकिन मेरा मानना है कि हमारे पास एक ऐसी टीम है, जो इस साल खिताब जीत सकती है. अगर हम अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो हमें इस बार जीत से कोई नहीं रोक सकता.”