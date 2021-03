न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया (NZ vs AUS T20i) के बीच खत्म हुई 5 टी20I मैचों की सीरीज के बाद आईसीसी ने अपनी टी20 इंटरनेशनल (ICC T20I Rankings: Batting) जारी कर दी है. ऑस्ट्रेलिया के सीमित ओवरों के कप्तान एरॉन फिंच (Aaron Finch) ने दो स्थानों की छलांग लगाते हुए दूसरा स्थान हासिल कर लिया है. फिंच के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत के युवा बल्लेबाज केएल राहुल (KL Rahul) को यह दूसरा स्थान छोड़ना पड़ा है और अब वह एक स्थान नीचे खिसक कर तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. Also Read - Vijay Hazare Trophy में लगातार चौथा शतक जड़ Devdutt Padikkal ने क्रिकेट जगत में मचाई सनसनी

टॉप 10 में शामिल होने वाले भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो इस फेहरिस्त में राहुल के अलावा भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) भी शामिल हैं. उन्होंने अपना छठा स्थान बरकरार रखा है. आईसीसी द्वारा जारी इस रैंकिंग में इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज डेविड मलान 915 अंकों के साथ टॉप पर बरकरार हैं. इसके बाद आरोन फिंच 830 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि भारत के केएल राहुल के 816 अंक हैं और वह तीसरे स्थान पर हैं.

भारतीय कप्तान विराट कोहली के 697 अंक हैं. वह छठे स्थान पर हैं. नंबर 4 पर पाकिस्तान के कप्तान (Babar Azam) बाबर आजम (801), जबकि साउथ अफ्रीका के रासी वैन डेर ड्यूसन (700) अंकों के साथ 5वें नंबर पर हैं. टॉप 10 खिलाड़ियों में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल की भी एंट्री हुई है. वह 681 अंक लेकर 8वें स्थान पर पहुंचे हैं. गप्टिल को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खत्म हुई सीरीज के बाद तीन स्थानों का फायदा हुआ है.

