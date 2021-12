ICC Test Championship Points Table (2021-23): भारत ने साउथ अफ्रीका (India vs South Africa) के खिलाफ सेंचुरियन में खेले गए पहले टेस्ट में 113 रन से जीत दर्ज की. पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 327 रन बनाए, जिसके जवाब में साउथ अफ्रीका 197 रन पर सिमट गई. यहां से मेहमान टीम के पास 130 रन की बढ़त थी. भारत ने दूसरी पारी में 174 रन बनाकर मेजबान टीम को जीत के लिए 305 रन का टारगेट दिया, जिसके सामने साउथ अफ्रीका महज 191 रन पर सिमट गई.Also Read - देश में Omicron के अब तक कुल 961 केस, एक तिहाई ठीक हुए, डोज लेने के लिए बुजुर्गों को SMS भेजेगी सरकार

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंकतालिका पर नजर डालें, तो ऑस्ट्रेलिया 3 जीत के साथ पहले, जबकि श्रीलंका 2 जीत के साथ दूसरे पायदान पर मौजूद है. इन दोनों का जीत प्रतिशत 100 है. वहीं पाकिस्तान 36 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर मौजूद है.

भारतीय टीम 64.28 जीत प्रतिशत के साथ चौथे पायदान पर है. इस टीम ने 4 टेस्ट जीते, जबकि 1 मुकाबला गंवाया है. भारत ने इस सत्र 2 ड्रॉ भी खेले हैं, जबकि वेस्टइंडीज 3 हार के बाद पांचवें पायदान पर है.

The #WTC23 standings after India’s win in the first #SAvIND Test 👀 pic.twitter.com/rNyK8GKRgs

— ICC (@ICC) December 30, 2021