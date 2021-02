भारत और इंग्लैंड (India vs England) के बीच जैसे-जैसे 4 टेस्ट मैच की सीरीज आगे बढ़ रही है. इस सीरीज के साथ-साथ आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप (ICC Test Championship) के फाइनल में पहुंचने की रेस भी रोमांचक होती जा रही है. लॉर्ड्स में होने वाले इस चैंपियनशिप मैच के लिए न्यूजीलैंड की टीम क्वॉलिफाई कर चुकी है, जबकि भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें बाकी बचे एक स्थान के लिए संघर्ष कर रही हैं. Also Read - IND vs ENG: जीत के बाद R. Ashwin ने बताया, इंग्लैंड से कहां हो गई गलती

ऑस्ट्रेलिया के पास हालांकि ज्यादा विकल्प नहीं हैं और भारत और इंग्लैंड की सीरीज के रिजल्ट के आधार पर ही इस फाइनल में पहुंच पाएगी. लेकिन अगर भारत और इंग्लैंड की टीमें अपने लिए जगह बनाती हैं, तो ऑस्ट्रेलिया का बाहर होना तय है. इस फाइनल पहुंचने के लिए फिलहाल भारत के पास दो रास्ते बचे हैं, जबकि इंग्लैंड के पास सिर्फ एक.

अगर भारत को इस चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है तो उसे 1-1 से बराबर हो चुकी इस टेस्ट सीरीज में अब बाकी बचे दोनों मैच जीतने होंगे, जिससे वह 3-1 से सीरीज जीतक सीधा क्वॉलिफाई कर जाए. उसके पास दूसरा रास्ता यह है कि वह अहमदाबाद में होने वाले बाकी के दो टेस्ट मैचों में से कम से एक जीते और दूसरा ड्रॉ करा ले, जिससे 2-1 से सीरीज जीतकर भी वह क्वॉलिफाई कर जाएगा.

England will have to win the remaining two #INDvENG Tests to make it to the #WTC21 final 👀 pic.twitter.com/YW3OTwQKo6

— ICC (@ICC) February 16, 2021