ICC Test Ranking: भारत ने इंग्लैंड को हरा दिया है. ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) ने चेन्नई टेस्ट (Chennai Test) में 317 रन से मात दी है. इसके साथ ही भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज (India vs England Test Series) में 1-1 से बराबरी कर ली है. इस जीत ने टीम इंडिया को आईसीसी टेस्ट रैंकिंग (ICC Test Ranking) में भी फायदा पहुंचाया है. टीम इंडिया (Team India) नंबर वन टीम बनने से कुछ ही कदम दूर है, जबकि हारने वाली इंग्लैंड (England) की टीम चौथे स्थान पर फिसल गई है.

इसके साथ ही टीम इंडिया टेस्ट क्रिकेट (Test Cricket) में यदि भारतीय क्रिकेट टीम अहमदाबाद में होने वाले दो टेस्ट मैचों (Ahmedabad Test Match) में भी अपना यही प्रदर्शन बरकरार रखती है तो दुनिया की नंबर एक टेस्ट टीम (Number one Test Cricket Team) बन जाएगी. फिलहाल टीम इंडिया आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दूसरे नंबर है. टीम इंडिया के 69.7 प्रतिशत अंक हैं. पहले नंबर पर न्यूजीलैंड है. न्यूजीलैंड के 70 प्रतिशत अंक हैं.

⬆️ India move to the No.2 position

⬇️ England slip to No.4

Here’s the latest #WTC21 standings table after the conclusion of the second #INDvENG Test! pic.twitter.com/bLNCVyDg4z

— ICC (@ICC) February 16, 2021