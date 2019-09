दुबई: भारतीय कप्तान विराट कोहली को आईसीसी टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में पछाड़कर आस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ नंबर एक पायदान पर काबिज हो गए हैं जबकि गेंदबाजों की रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. जमैका टेस्ट में पहली गेंद पर आउट हुए कोहली दूसरी पायदान पर खिसक गए जबकि स्मिथ इंग्लैंड के खिलाफ पहले एशेज टेस्ट में दो शतक और दूसरे मैच में 92 रन बनाकर शीर्ष पर पहुंच गए. अजिंक्य रहाणे चार पायदान चढकर सातवें स्थान पर पहुंच गए. उन्होंने एंटीगा में अर्धशतक और शतक जमाया था. हनुमा विहारी 40 पायदान की छलांग लगाकर 30वें स्थान पर पहुंच गए हैं.

It didn’t take @stevesmith49 too long to find his way back to No.1 on the @MRFWorldwide ICC Test batting rankings!@ajinkyarahane88 has made some significant strides too 👏 pic.twitter.com/UJ7aezeosR — ICC (@ICC) September 3, 2019

कोहली वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में मिली जीत के बाद महेंद्र सिंह धोनी को पछाड़कर भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तान बन गए लेकिन बल्ले के जौहर नहीं दिखा सके.इस साल तीन टेस्ट में वह एक भी शतक नहीं बना सके हैं. वहीं स्मिथ ने एक अंक की बढत बना ली है और चौथे एशेज टेस्ट में अच्छा खेलकर वह इसे और बढा सकते हैं. स्मिथ दिसंबर 2015 से शीर्ष पर थे लेकिन गेंद से छेड़खानी मामले में एक साल का प्रतिबंध झेलने के बाद अगस्त 2018 के बाद से वह इससे हट गए. कोहली अब दो अक्टूबर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू हो रही टेस्ट श्रृंखला में ही स्मिथ को चुनौती दे सकेंगे.

Jasprit Bumrah has jumped 4️⃣ places to claim the No.3 spot in the @MRFWorldwide ICC Test bowling rankings 👏 pic.twitter.com/x0KZXZriEE — ICC (@ICC) September 3, 2019



बुमराह कैरियर के सर्वश्रेष्ठ 835 रेटिंग अंक के साथ तीसरे स्थान पर

गेंदबाजों की रैंकिंग में बुमराह कैरियर के सर्वश्रेष्ठ 835 रेटिंग अंक के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गए. वनडे रैंकिंग में वह शीर्ष पर है. आस्ट्रेलिया के पैट कमिंस शीर्ष पर है जबकि दक्षिण अफ्रीका के कागिसो रबाडा दूसरे स्थान पर हैं. भारत के मोहम्मद शमी 18वें और ईशांत शर्मा 20वें स्थान पर हैं. आईसीसी टेस्ट हरफनमौलाओं की सूची में वेस्टइंडीज के कप्तान जैसन होल्डर शीर्ष पर है.