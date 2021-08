ICC Test Rankings: वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में जीत दर्ज करने वाली पाकिस्तान के खिलाड़ियों को अपने बढ़िया प्रदर्शन का इनाम टेस्ट रैंकिंग में भी मिला है. पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) ने को एक स्थान, जबकि उसके तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी (Shaheen Shah Afridi) को 10 पायदान का जबरदस्त फायदा हुआ है.Also Read - WI vs PAK 2nd Test: पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को 109 रन से हराया, सीरीज बराबर

जमैका टेस्ट में कुल 108 (75 और 33) रन बनाने वाले आजम अब 7वें स्थान पर आ गए हैं. उन्होंने भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज रिषभ पंत (Rishabh Pant) को नीचे धकेला है. हालांकि रिषभ पंत के पास बुधवार से इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स में शुरू हो रहे टेस्ट मैच में मौका होगा कि वह एक बार फिर आजम को पीछे छोड़ सकें. जमैका में शतक जड़ने वाले फवाद आलम (Fawad Alam) को भी 34 पायदान का फायदा पहुंचा है और वह अपनी करियर बेस्ट रैकिंग 21वें स्थान पर पहुंच गए हैं.

फिलहाल आजम के (749) अंक हैं, जबकि पंत 736 अंकों के साथ 8वें पायदान पर हैं. हालांकि टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग के टॉप 10 में अभी भी तीन भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी जगह बनाई हुई है. कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) 776 अंकों के साथ 5वें पायदान पर हैं. वह भारतीय बल्लेबाजों में शीर्ष पर हैं.

इसके बाद उनसे सिर्फ 3 अंक पीछे रोहित शर्मा (Rohit Sharma) हैं, जो छठे पायदान पर हैं. न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन 901 अंकों के साथ अपनी टॉप पॉजिशन पर जगह बनाए हुए हैं. इसके बाद इंग्लैंड के कप्तान जो रूट (Joe Root) 893 अंकों के साथ नंबर 2 पर हैं. नंबर 3 और 4 पर ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ (891) और मार्नस लाबुशेन (878) अंकों के साथ अपनी जगह बनाए हुए हैं.

